Понедельник, 8 октября 2018

Судья Петрозаводского горсуда Александр Мерков объединил в одно производство оба дела о педофилии, сфабрикованные против председателя карельского отделения “Мемориала” Юрия Дмитриева. Об этом сообщает Интерфакс.

Решение было принято на предварительных слушаниях по второму делу Дмитриева. Ходатайство об объединении дел подал адвокат политзека Виктор Ануфриев.

Первое дело Дмитриева ранее также было принято к производству Мерковым. Начало слушаний по нему уже трижды откладывалось: 25 июля из-за пребывания историка в Петербурге на стационарной психэкспертизе по второму делу, а 18 и 27 сентября, как передавал “7×7″, – из-за того, что Дмитриев не успел ознакомиться со всеми материалами дела.

Следующее заседание процесса назначено на 19 октября. Ранее, 27-го числа, Мерков именно на эту дату перенес слушания по первому делу Дмитриева.

Арест политзека продлен на три месяца с момента поступления второго дела в суд – до 25 декабря.

Обвинение в процессе поддерживает лично прокурор Петрозаводска Елена Аскерова.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016-го и два дня спустя отправлен в СИЗО, где находился до 27 января нынешнего года, когда его освободили под подписку о невыезде. Историк обвинялся по статьям 135 (развратные действия), 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), а также 222 УК (незаконный оборот оружия). Ему вменили фотографирование 11-летней на тот момент приемной дочери Натальи и хранение дома обреза.

Адвокат Ануфриев подчеркивал, что Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Снимки хранились на домашнем компьютере историка; тот их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал. Что же касается обреза, то Дмитриев несколькими годами раньше отобрал его у детей во дворе, причем для стрельбы оружие уже не пригодно.

5 апреля нынешнего года судья Петрозаводского горсуда Марина Носова осудила 62-летнего Дмитриева к двум с половиной годам ограничения свободы по статье 222, а обвинения по статьям 135 и 242.2 кодекса сняла с него как недоказанные. С учетом времени, ранее проведенного осужденным в СИЗО, из двух с половиной лет ограничения свободы ему оставалось отбыть лишь три месяца.

Однако прокурор Аскерова, работавшая и в том процессе, обжаловала приговор. На апелляцию подала и Валентина Фроленкова, бабушка Натальи. Как рассказывал Ануфриев, Фроленкова отдала девочку в приют, когда той было 3 года, и не интересовалась судьбой ребенка, пока в январе 2017-го, через месяц после ареста Дмитриева, к ней не обратились из опеки. Сам историк сообщал, что Фроленкова работала в том самом детдоме, из которого он взял девочку. Теперь Фроленкова как опекун получает 16 тысяч рублей в месяц; общаться с приемным отцом после оправдательного приговора ему она Наталье запрещала.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор Дмитриеву. Дело было возвращено в горсуд на новое рассмотрение. У историка взяли подписку о невыезде.

27 июня Дмитриев отправился на автомобиле из Петрозаводска в Свирский монастырь на Ладожском озере (Ленинградская область). В Олонце машину историка остановили гаишники, заявив, что на него есть ориентировка. Прокремлевские СМИ сообщали, будто Дмитриев следовал в Польшу, однако родственники историка это опровергли. Известно, в частности, что загранпаспорт он оформить еще не успел.

Следователь петрозаводского горотдела СКР Максим Завадский открыл против историка второе дело – по пункту “б” части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет). По такому обвинению кодекс предусматривает от 12 до 20 лет колонии. 28 июня Дмитриева вновь отправили в СИЗО.

Согласно фабуле второго дела, в 2012-2016 годах историк подвергал Наталью сексуальному насилию. В основу обвинения легли заявления девочки, сделанные еще во время “бесед” 18 мая и 6 июня. Первую из этих “бесед” проводили Фроленкова и психолог, вторую – психолог и Завадский.

Политзек вину не признает.

Дмитриев известен в частности как исследователь урочища Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии. Это место массовых сталинских расстрелов. В нынешнем году Российское военно-историческое общество, возглавляемое министром культуры Владимиром Мединским, провело в Сандармохе собственные раскопки с целью доказать сфальсифицированный тезис о том, что расстрелы в урочище проводило не НКВД, а финляндская армия во время Второй мировой войны.

Директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин, ранее участвовавший в исследовании Сандармоха, был назначен куратором раскопок РВИО. Несмотря на давление со стороны властей, он подверг критике тезис, который пытается доказать структура Мединского. 2 октября 65-летний Колтырин и его знакомый Евгений Носов были задержаны, а на другой день – отправлены в СИЗО по обвинению в совращении 13-летнего подростка. Обоим грозит от 7 до 15 лет колонии. Защитой Колтырина занялся Ануфриев – адвокат Дмитриева.