Понедельник, 8 октября 2018

Россия перебросила на восток Ливии десятки разведчиков и спецназовцев ГРУ. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на неназванный источник в правительстве Великобритании.

Как утверждается, информацию о прибытии россиян в Ливию руководители британской разведки сообщили премьер-министру Терезе Мэй.

Российские войска расположились на базах в приморских городах Тобрук и Бенгази, где ранее уже были размещены боевики ЧВК Вагнера. По некоторым данным, туда доставлены также комплексы для запуска крылатых ракет противокорабельных крылатых ракет “Калибр” и зенитные ракетные комплексы С-300.

Территории, на которые прибыли россияне, контролируются фельдмаршалом Халифой Хафтаром, враждебным международно признанному правительству Ливии. Россия открыто поддерживает Хафтара; в ноябре 2016 года фельдмаршал побывал в Москве и провел переговоры с главой МИДа Сергеем Лавровым, а в следующем месяце на борту российского авианосца, предположительно “Адмирала Кузнецова”, встречался с министром обороны Сергеем Шойгу. По данным The Sun, Россия поставляла Хафтару тяжелые вооружения.

В марте 2017-го стало известно, что на стороне Хафтара действовали боевики “частной разведывательной компании” РСБ. Как утверждалось, они разминировали цементный завод в Бенгази. В те же дни сообщалось, что российские спецназовцы и беспилотники размещены на западе Египта, примерно в 100 километрах от ливийской границы.

Основной целью Москвы в Ливии британская разведка называет провокацию нового миграционного кризиса в Европе. Источник The Sun отметил, что, если Россия получит контроль над ливийским побережьем, из этой страны хлынет новая волна нелегальных мигрантов.

Известно также о богатых ливийских месторождениях нефти, привлекательных для Москвы.

Наконец, указывается на опасность, которую присутствие российских военных кораблей в регионе представляет для Гибралтарского пролива. Отмечается, что Россия впервые за десятилетия открывает морскую базу в Западном Средиземноморье.

В докладе Мэй, передает The Sun, разведчики заметили, что в Ливии Владимир Путин хочет устроить “новую Сирию”. Чиновник – собеседник газеты заметил: “Путин действует в Ливии по тому же самому сценарию, что и ранее в Сирии и Крыму. Он видит неуправляемую территорию и использует ее, чтобы максимально повлиять на Запад. Как приток мигрантов, так и возможная дестабилизация нефтяной отрасли в Ливии – два фактора, чрезвычайно опасные для нас”.

“Последствия могут быть катастрофическими – нынешние действия позволят ему (Путину. – Ред.) подорвать западную демократию, – заключил источник The Sun. – Но мы опять ничего против этого не делаем”.

Председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тагендхэт в понедельник вечером потребовал от правительства надлежащим образом отреагировать на действия Москвы в Ливии, указывая, что вопрос имеет прямое отношение к национальной безопасности Британии.

Как передает РБК со ссылкой на некий источник, близкий к российскому Минобороны, переброска российских войск в Ливию началась уже несколько месяцев назад. Туда, по данным издания, в числе прочих направляют десантников из частей в Подмосковье.

Между тем РИА “Новости” сообщает, что в российском посольстве в Лондоне информацию The Sun опровергли. “Эта публикация не имеет ничего общего с реальностью. Мы рассматриваем ее как новую попытку перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году, грубо нарушившему целый ряд резолюций СБ ООН”, – передает агентство слова представителя дипмиссии.

Два дня назад The Sunday Times уже передавала, что НАТО готовится к возможному вмешательству России в ливийскую войну. Британия в выходные провела в Омане крупнейшие военные учения, в ходе которых отрабатывалось противодействие как регулярным российским войскам, так и гибридным силам наподобие использованных при захвате Крыма.