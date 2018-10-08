Понедельник, 8 октября 2018

Предусмотренный ингушско-чеченским соглашением о границе обмен территориями, вопреки заявлениям чиновников, неравноценен – Ингушетия отдает Чечне примерно в 26 раз больше земли, чем получает взамен. Об этом в понедельник вечером сообщил “Кавказский узел” со ссылкой на выводы двух картографов, работавших независимо друг от друга.

Первый из экспертов, составивший для КУ карту, – выпускник Московского университета; он выполнил работу на условиях анонимности. Выводы этого специалиста подтвердила кандидат географических наук Софья Гаврилова, которая сейчас повышает квалификацию в Оксфордском университете. В публикации подробно изложена методика расчета.

Общая площадь чеченских земель, отходящих Ингушетии, оценена экспертами примерно в 1000 гектаров. Между тем площадь территорий, передаваемых Чечне, составитель карты оценил в 26,8 тысячи гектаров, Гаврилова – минимум в 26 тысяч. Это два участка: первый – площадью около 6 тысяч гектаров в окрестностях чеченского аула Горагорский, в 26 километрах к северу от аэропорта Магас; второй – площадью примерно 20 тысяч гектаров, земли Ингушского природного заказника и заповедника Эрзи.

Между тем глава Минсельхоза Ингушетии Хизир Галаев ранее заверял, что его регион передает Чечне лишь 1290 гектаров пахотных земель, причем взамен получает участок такой же площади.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров после подписания 26 сентября соглашения о границе также утверждал, что оно предусматривает равноценный обмен территориями.

Между тем в Ингушетии демаркация границы вызвала масштабные протесты. В Магасе шестой день продолжается круглосуточный митинг протеста против обмена территориями. Своими требованиями протестующие заявили вынесение вопроса о границе на референдум и немедленную отставку Евкурова.

Конституционный суд Ингушетии не одобрил соглашение о демаркации, указав, что вопрос изменения границ должен быть вынесен на региональный референдум. Депутаты Народного собрания региона заявили, что результаты голосования о ратификации документа 4 октября были сфальсифицированы, – в действительности, утверждали они, большинство членов парламента проголосовали против.

В понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос границы между Ингушетией и Чечней относится к компетенции самих этих регионов. Между тем в Пятигорске в тот же день делегация ингушских демонстрантов провела переговоры с полпредом Путина в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым, в присутствии которого Евкуров 26 сентября и подписал соглашение о границе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

На переговоры в Пятигорск явился также спикер парламента Чечни Магомед Даудов (Лорд). Он сообщил, что планирует прибыть и в Магас.

Митинг в Магасе согласован на всю нынешнюю неделю. При этом чиновники обязали протестующих переместиться на другую площадку и проводить акцию лишь с 7 утра до 10 вечера. Первое из требований было исполнено – в воскресенье палаточный лагерь переместили к зданию ТРК “Ингушетия”. Между тем уходить с площади на ночь активисты отказались.

После переноса лагеря отмечалось, что число силовиков, дежурящих у места акции, возросло. Перекрестки в районе площади перекрыли.