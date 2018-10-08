Понедельник, 8 октября 2018

У политзека Сергея Мохнаткина, отбывающего в Архангельской области последние месяцы срока, подозревают онкологическое заболевание. Об этом сообщил на своей ФБ-странице юрист Андрей Креков, общественный защитник политзека.

Сейчас 64-летний Мохнаткин в очередной раз проходит лечение в больнице регионального УФСИН в Архангельске. Из-за сильных болей было принято решение отправить политзека на обследование в областную онкологическую больницу.

Во вторник Мохнаткина отправили на обследование. Однако, когда машина уже выехала за территорию фсиновской больницы, начальник этого учреждения подполковник внутренней службы Константин Дечкин дал указание вернуться.

Причиной стало присутствие Крекова, который намеревался проехать в гражданскую больницу вслед за Мохнаткиным, чтобы там представлять его интересы.

“Таким образом, Дечкин К. А., не являясь врачом, единолично принял решение о неосуществлении больному заключенному необходимого, по мнению врачей, медицинского обследования”, – указал юрист. Тем самым, заключил Креков, фсиновец нарушил права Мохнаткина как на медицинскую, так и на юридическую помощь.

Во фсиновскую больницу Мохнаткина доставили из ИК-21 строгого режима в поселке Икса Плесецкого района. В колонии он содержится в ПКТ – внутренней тюрьме. В июле стало известно, что там его пытали газом. Фсиновцы неоднократно распыляли газ в дверь камеры политзека и еще как минимум один раз пустили газ через окно. Также к Мохнаткину применялась физическая сила.

Срок заключения в ПКТ у Мохнаткина истекает как раз в октябре, а примерно в начале декабря политзек должен быть освобожден из колонии. Между тем 12 сентября Мохнаткину назначили два с половиной года административного надзора после освобождения. На слушаниях фсиновцы повалили протестовавшего Мохнаткина на пол и скрутили его, вновь повредив позвоночник, травмированный после избиения в начале 2016 года.