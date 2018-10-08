Понедельник, 8 октября 2018

Как только патриотический уклад возводит еще один фрагмент своей архитектуры, так на него обрушиваются удары информационного врага и превращают его в руины… Прекрасные концерты Кубанского казачьего хора, великолепное пение Хворостовского, Бессмертный полк как огромный крестный ход движется по всем городам и селам России. Но тут же на центральных телеканалах… Малахов со своими ток-шоу показывает пребывающего в маразме убогого русского человека. Ксения Собчак в красном платье, оседлав метлу, мчится над дворцами Петербурга, грозя стать городским головой. На “Территории смыслов”, что под Владимиром, собираются молодые люди, чтобы проникнуться патриотическими идеями, послушать выдающихся российских государственников. Но утром их будят, подымая ото сна, песни на английском языке известного певца-гомосексуалиста, ратующего за однополые браки.

Александр Проханов, писатель и журналист

Оболенский: А теперь – русская каша – еда наша!

Занавес взмывает кверху, открывая сцену. На ней огромная русская печь с тремя горшками. Из печи в зал плывет теплый воздух. Звучит неторопливая, величественная музыка Бородина. С горшков медленно сползают крышки. Горшки полны очаровательных 4-6-летних детей, играющих роль каши и неподвижно замерших в горшках… Горшки медленно выдвигаются из печи, дети поднимают свои головы и улыбаются залу.

(Аплодисменты.)

Внезапно величественная музыка Бородина обрывается хрипло-кошачьими звуками джаза, свет начинает мигать, в печи открывается шесть дыр в виде магендовидов, из них выдвигаются намасленные доски, по которым на сцену с хохотом и визгом съезжают евреи: Миша Розенталь, Соня Цифринович, Ося Брон, Роза Гольдштейн, Саша Беленький и Сара Варейкис.

Евреи: Шолом!

Владимир Сорокин. “День русского едока”