Понедельник, 8 октября 2018

Несколько односельчан военного врача из ГРУ Александра Мишкина, участвовавшего в отравлении бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля, узнали его по опубликованным фотографиям. Интервью с жителями села Лойга Устьянского района Архангельской области, где родился Мишкин, опубликовала Би-Би-Си.

Мишкина узнал, в частности, уроженец Лойги Денис Краснов, который учился с ним в одной школе: он опознал его и на фотографиях с паспорта, опубликованных The Insider и Belligcat, и на ранее обнародованном фото с британской визы.

По утверждению Краснова, около десяти лет назад Мишкин получил звание Героя России и “тогда много кто говорил про это”. Возможно, речь идет об участии Мишкина в российско-грузинской войне 2008 года. Подтверждений награждения Мишкина в открытых источниках нет; указ о присвоении ему звания Героя России на портале правовой информации отсутствует.

“Он постарше на два класса был, – рассказал Краснов. – Ну не совсем близко общались, жили мы на противоположных сторонах поселка, просто в то время хорошо знали друг друга. Но компании разные были у нас с ним”. По словам Краснова, Мишкин учился в сельской школе “на четыре и пять”, но окончил ее без медали.

Мишкин жил в Лойге с родителями – Евгением и Татьяной – и сестрой Марией. В школе он увлекался игровыми приставками и вел в поселке дискотеки. В середине 1990-х родители будущего военного врача с его сестрой переехали из Лойги в поселок Ломоватка Великоустюгского Вологодской области, а он остался с бабушкой в селе зачанчивать школу.

Евгений и Татьяна Мишкины поженились в 1978 году в Лойге. Отец Александра Мишкина, по данным Би-Би-Си, работал в Ломоватке на местных лесозаготовительных предприятиях: некоторое время был директором Ломоватского леспромхоза и владел небольшими долями в компаниях “Вологдалес” и “Древэкспорт”. В июне Евгению Мишкину исполнилось 63 года.

Также узнал Мишкина на фотографии житель Лойги Николай Тулинов. Еще она бывшая землячка Мишкина, Вероника Ротару-Балтэ, рассказала, что училась с ним в десятом классе, но затем уехала из поселка, не закончив местную школу. О Мишкине также слышала бывшая жительница Лойги Марина Чобану – она не смогла опознать его по фото, сославшись на то, что давно не живет в Лойге.

Личность Мишкина накануне раскрыла The Bellingcat. Во вторник расследовательская группа и The Insider опубликуют полное расследование о Мишкине. Он попал в ГРУ, будучи завербованным во время учебы в петербургской Военно-медицинской академии – Мишкин готовился служить на военно-морском флоте. Для службы в разведке он получил новые документы на имя Александра Петрова и в 2011-2018 годах участвовал в спецоперациях на Украине, в Приднестровье и в Западной Европе.