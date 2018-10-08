Понедельник, 8 октября 2018

Постпред США в ООН Никки Хейли объявила об отставке. Как сообщает “Голос Америки”, дипломат собирается исполнять обязанности до конца года.

Хейли заявила об отставке на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого Дома в присутствии журналистов.

Трамп поблагодарил Хейли, сказав, что она “проделала великолепную работу”. Президент выразил надежду, что она “в какой-то момент вернется”, и отметил, что Хейли может выбрать любой другой пост в его администрации. Трамп назвал Хейли “очень особенным для себя человеком”, который “решил много проблем” – в частности, с Ираном и КНДР.

Постпред США в ООН сказала, что пока не решила, чем будет заниматься в будущем.

Президент на вопрос, кто будет преемником Хейли, ответил, что у Белого Дома “есть ряд кандидатур, которым мы бы очень хотели предложить этот пост”. Он не назвал конкретных кандидатов. Президент подчеркнул, что Хейли за время работы послом в ООН сделала эту должность “очень престижной”.

Хейли работает постпредом США в ООН с января прошлого года – с момента инаугурации Трампа. До нее Штаты в ООН в 2013-2017 годах представляла Саманта Пауэр.