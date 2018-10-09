Вторник, 9 октября 2018

В Кирове по делу об экстремизме задержаны пятеро свидетелей Иеговы, сообщает региональный главк СКР.

Дело открыто 1-м отделом по расследованию особо важных дел областного управления ведомства на основании материалов ЦПЭ. Оно квалифицировано по части 1 статьи 282.2 (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет колонии) и части 1 статьи 282.3 УК (финансирование экстремизма; от 3 до 8 лет). Фигурантам уже предъявлено обвинение.

Эпизоды дела датированы 16 августа 2017 – 29 сентября 2018 года. Как утверждается, обвиняемые “с соблюдением мер конспирации” проводили в Кировской области собрания верующих “с соблюдением характерных для данного объединения действий, выражавшихся в совместном пении библейских песен, совершенствовании навыков осуществления миссионерской деятельности, изучении религиозной литературы, так называемого “Священного писания” (библии), входящего в Федеральный список экстремистских материалов” (орфография оригинала. – Ред.).

Кроме того, заявляет СКР, фигуранты собрали у верующих в Кирове больше 500 тысяч рублей на оплату аренды помещений для проведения собраний, покупку и обслуживание компьютеров и для перечисления руководителям Управленческого центра свидетелей Иеговы в России.

В ходе обысков по делу, утверждается в сообщении, помимо “экстремистской” литературы и электронных носителей информации изъяты также две гранаты и мина.

Представитель Европейской ассоциации свидетелей Иеговы Иван Беленко в комментарии “7×7″ указал: “Свидетели Иеговы не берут в руки оружие по соображениям совести. За эту позицию в разное время и в разных странах они представали перед трибуналом и шли в концлагеря. В этой связи упоминание о якобы изъятых у верующих боеприпасах выглядит кощунственным и может свидетельствовать о грубом подлоге”.

Имена фигурантов, отсутствующие в публикации СКР, Беленко также не уточнил. Он лишь заметил, что ему известно не о пяти, а только о четырех задержаниях. Схватили мужчин в возрасте от 25 до 65 лет.

Слушания о мере пресечения задержанным, сообщили “7×7″ в областном главке СКР, пройдут в среду или в четверг в Первомайском райсуде Кирова.