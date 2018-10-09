Вторник, 9 октября 2018

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с Ким Чен Ыном после промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. Как сообщает Reuters, об этом он заявил во вторник во время полета в Айову на встречу со сторонниками.

Президент пояснил, что до выборов ему некогда отлучаться.

По словам Трампа, в прошлые выходные у госсекретаря США Майка Помпео были “очень хорошие” переговоры с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, на которых стороны рассматривали три или четыре возможных места будущей встречи лидеров двух стран. Где конкретно она может пройти, Трамп не уточнил.

Американский лидер отметил “невероятный” прогресс в урегулировании северокорейской проблемы, который был достигнут с момента его встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Ранее во вторник Помпео заявил, что уже сейчас “виден путь” достижения Северной Кореей полной денуклеаризации, хотя впереди еще “долгая дорога и много работы”.

11 июня южнокорейская газета “Чунан ильбо” сообщила, что Ким Чен Ын предложил Трампу провести второй раунд переговоров в Пхеньяне – тогда утверждалось, что он может пройти в июле. Третий этап переговоров с принятием дорожной каты ядерного разоружения КНДР, по данным “Чунан Ильбо”, собирались провести в сентябре в Вашингтоне.

На другой день на встрече в Сингапуре лидеры КНДР и США подписали декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна со стороны Штатов.

Пхеньян после встречи прекратил ракетные и ядерные испытания, однако продолжает производство ядерного топлива и создаие новых ракет. 23 июня Трамп продлил на год санкции против КНДР. В американской администрации отметили, что Северная Корея из-за своей ядерной программы по-прежнему “продолжает представлять собой актуальную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности” США.

29 сентября глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, что его страна не пойдет на ядерное разоружение без отмены американских санкций против Северной Кореи. По словам министра, продолжение действия санкций США “усиливает недоверие” Пхеньяна к Вашингтону. “Без всякого доверия к США у нас не будет уверенности в нашей национальной безопасности, и при таких обстоятельствах мы не сможем сперва разоружиться в одностороннем порядке”, – сказал он.