Понедельник, 8 октября 2018

В Петербурге в ночь на вторник неизвестные подожгли редакцию РИА “Федеральное агентство новостей” – одного из медиаактивов олигарха Евгения Пригожина. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Инцидент произошел в 2:55. Нападавшие разбили булыжником окно редакции, расположенной на первом этаже бизнес-центра “Ильич” по адресу Белоостровская ул., 8, вылили на подоконник некую смесь и подожгли ее.

В помещении находились трое сотрудников. Все они сидели далеко от окна, поэтому не пострадали. Охрана самостоятельно потушила огонь.

Подано заявление в полицию. По состоянию на утро дело возбуждено еще не было.

Перед мартовскими президентскими выборами, утверждают в РИА “ФАН”, на редакцию также нападали. Тогда здание подожгли снаружи.

В ночь на 26 октября 2016 года была подожжена редакция газеты “Невские новости” – другого пригожинского СМИ. В окно редакции, располагавшейся тогда на втором этаже здания по адресу ул. Савушкина, 55, двое неизвестных в масках бросили три коктейля Молотова. Администратор редакции потушил огонь самостоятельно.

В начале августа нынешнего года появилась информация, что журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике 30 июля, с фиксером по имени Мартин, в отношении которого высказывались подозрения, познакомил корреспондент РИА “ФАН” Кирилл Романовский.