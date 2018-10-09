Вторник, 9 октября 2018

Минсвязи Дагестана пообещало наградить смартфонами тех, кто активнее всего доносит об “экстремистских” публикациях в сети. Соответствующая информация опубликована на сайте “горячей линии” министерства, где предлагается сообщать о “пропаганде терроризма и экстремизма” в интернет.

“Самые активные пользователи горячей линии смогут выиграть поощрительные призы”, – говорится на сайте. Самого активного доносчика наградят телефоном Apple iPhone SE с 32 гигабайтами встроенной памяти, за второе место в конкурсе доносов полагается смартфон Xaomi Redmi 5 на 32 гигабайта, за третье – Xaomi Redmi 4A.

Местные СМИ сообщали о конкурсе доносов еще в апреле. В качестве приза, которым могут получить доносчики, кроме смартфонов упоминался также гироскутер.

Конкурс доносов объявили в рамках республиканской программы по “противодействию идеологии терроризма” на 2018-2020 годы.

В опубликованном Минсвязи Дагестана анимационном видеоролике говорится, что “агрессивные посты” в соцсетях, которые “вызывают доверие многих людей”, приводят к тому, что “агрессия приходит в реальную жизнь” – на видео изображен взрыв на железнодорожном вокзале.

Подобные инициативы по поощрению доносчиков существуют и в других регионах. Например, в Свердловской области при региональном департаменте молодежной политики действует “кибердружина”, которая ищет в соцсетях “экстремистские материалы” и сообщет о них силовикам.

В августе вступил в силу приказ МВД, согласно которому ведомство будет выплачивать вознаграждения в размере от 50 тысяч до 10 миллионов рублей за информацию о находящихся в розыске подозреваемых в совершении преступлений.