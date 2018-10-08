Понедельник, 8 октября 2018

Агенту ГРУ Александру Мишкину, так же как и Анатолию Чепиге – его сообщнику в отравлении Сергея Скрипаля, – Владимир Путин во второй половине 2014 года присвоил звание Героя России. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Знакомые семьи Мишкина предполагают, что агент был награжден “либо (за работу) в Крыму, либо в связи с (беглым экс-президентом Украины Виктором) Януковичем”. Сообщник Мишкина в отравлении Скрипаля Чепига, по некоторым данным, после победы Революции достоинства руководил вывозом Януковича с Украины.

Ранее Би-Би-Си со ссылкой на одного из жителей села, где Мишкин жил в детстве, уже передавало, что силовик имеет звание Героя России. Однако односельчанин утверждал, что наградили Мишкина еще около 10 лет назад. Радиостанция предполагала, что звание он получил в связи с российско-грузинской войной.

The Insider и Bellingcat также выяснили, что до начала сентября 2014-го Мишкин был прописан по адресу Москва, Хорошевское шоссе, 76 – это местоположение штаб-квартиры ГРУ. По тому же адресу до августа 2014 года был прописан и Чепига. Это означает, что реальные адреса агентов были засекречены. О Чепиге известно, что он жил в одном из ведомственных домов Минобороны. Предполагается, что в таком доме была квартира и у Мишкина.

Однако осенью 2014-го оба агента получили от государства новые квартиры в Москве. Площади обеих квартир – 100 квадратных метров. Рыночная стоимость жилья Чепиги – 30 миллионов рублей, Мишкина – 24 миллиона. Квартиры силовики приватизировали.

Относительно деятельности Мишкина до 2016 года известно мало. В начале 2010-х он неоднократно бывал на Украине и Приднестровье. Последняя подтвержденная поездка на Украину датируется декабрем 2013-го, когда там проходила Революция достоинства. Во время этой поездки Мишкин на машине пересек границу с Приднестровьем, а уже через 6 минут вернулся обратно. На другой день он вылетел из Киева в Москву.

Информацию о деятельности агента начиная с 2016-го The Insider и Bellingcat опубликовали еще 20 сентября.

Между тем Conflict Intelligence Team установила, что 30 мая нынешнего года Чепига продал Мишкину свою машину Mercedes-Benz GLS 350 D 4MATIC. В следующие несколько дней, 5 и 10 июня, новый хозяин дважды был оштрафован гаишниками на 500 рублей: первый раз – за несоблюдение требований разметки, второй – за превышение скорости: силовик ехал по МКАД со скоростью 126 километров в час. Оба штрафа Мишкин уплатил.

Регистрационный номер машины – Т 705 ТТ 99. Ранее он стоял на принадлежащей Чепиге BMW X5. В октябре прошлого года силовик продал эту машину, оставив, однако, номерной знак себе и установив его на приобретенный полутора месяцами раньше Mercedes. Однако коллеге Чепига продал этот Mercedes уже вместе с номером.

Водительские права Александра Мишкина. Источник: citeam.org

Как передал “Дождь”, днем во вторник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать расследование The Insider и Bellingcat заявил, что Кремль не будет учитывать информацию о подозреваемых в отравлении Скрипалей, поступающую из СМИ.

39-летний Мишкин, ранее известный лишь под псевдонимом Александр Петров, был идентифицирован накануне. Он выпускник Военно-медицинской академии им. Кирова в Петербурге. Учился на флотского врача, но был завербован ГРУ. Воинское звание силовика неизвестно. Предполагается, что он подполковник или полковник.