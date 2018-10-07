Воскресенье, 7 октября 2018

В Санкт-Петербурге, Казани и Москве прошли задержания участников акций, приуроченных ко дню рождения президента РФ Владимира Путина. 7 октября ему исполнилось 66 лет.

В Петербурге активисты прошли про улице Восстания с баннером "Долгих лет тюрьмы" и зажгли файеры. Кроме того, по центру города ездила машина, символизирующая "кровавый торт".

Фотографии опубликовал в своем Twitter фотограф "Медиазоны" Давид Френкель.

Портал "ОВД-Инфо" сообщил о задержании четырех участников акции на улице Восстания: Владислава Иванчо, Светланы Уткиной, Андрея Графа и Ивана Рубцова. На них составили протокол по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры).

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский отметил в своем Facebook, что применение такой статьи – "полицейская новинка, возникшая в Петербурге 9 сентября 2018 года (ранее ее не применяли к участникам митингов и шествий)".

Депутат пояснил, что, поскольку одним из наказаний по вменяемому активистам пункту является арест, то задержанных можно оставлять в полиции до 48 часов и затем везти сразу в суд, а не отпускать через три часа. При этом применять данный пункт можно, если действия участников акции реально повлекли создание помех для движения пешеходов или транспортных средств. "Если есть те, кому это реально помешало, и если они об этом заявили. Кто из-за этого не смог пройти или проехать и понес какой-то ущерб, – пояснил Вишневский. – Насколько мы понимаем, таких "пострадавших" сегодня [то есть 7 октября - прим. NEWSru.com] нет".

Как пишет "Медиазона", всего по делу о баннере были задержаны 11 человек, в том числе несовершеннолетние. Молодые люди рассказали, что полицейские прогнали защитников и выбросили переданную задержанным еду и воду.

Поздно вечером в воскресенье в отделе полиции номер 76, где находились несовершеннолетние задержанные, объявили план "Крепость" (сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск) и перестали кого-либо оттуда выпускать. План вводился и отменялся несколько раз.

По словам Вишневского, полковник из УМВД по Центральному району Александр Пчел впоследствии объяснил введение плана "техническим сбоем" и срабатыванием сигнализации. Ночью Вишневский сообщил, что троих несовершеннолетних в итоге отпустили из полиции, составив на них протоколы о неповиновении полиции (статья 19.3 КоАП).

"В чем оно выразилось? "Отказался предъявить документы", "держал паспорт на значительном удалении от сотрудника полиции", "не позволял проверить наличие в документах необходимых степеней защиты, в темное время суток и при дожде", "имел при себе свернутый плакат с надписью "бессрочка" (если он был свернут – откуда полиция знала, что там написано?)…" – уточнил депутат Заксобрания. По его словам, еще семерых задержанных оставили в отделе на ночь, так и не допустив к ним защитников.

В Москве участники молодежного движения "Весна" поздравили президента РФ "Спасибо Владимиру Владимировичу Путину за обновленную Россию!"

у администрации президента на акции ко дню рождения Путина задержали трех – Полину Сизову, Валерия Вохмина и еще одного молодого человека. Их подарком главе государства стала "Россия в том состоянии, до которого он ее довел", говорится в Telegram-канале "Весны". Молодые люди вырезали из фанеры контур России, покрасили ее в черный цвет и наклеили поверх различные факты.

Наклейки, гласят, что РФ занимает "первое место по в Европе по количеству убийств на 100 тысяч человек населения", "первое место в мире по числу полицейских на душу населения", "первое место в мире по количеству подростковых самоубийств", "первое место в мире по темпам закупки частных самолетов", "второе место в мире по числу супер-яхт".

Среди других фактов:

"80% всех случаев заражения ВИЧ во всех восточноевропейском и центральноазиатском регионах",

"77% выпускников ВУЗов хотят уехать из РФ",

"75% национального богатства принадлежит 1% населения",

"71% граждан не имеют денежных сбережений",

"11,1% населения – нищие",

"4 миллиона россиян – бездомные",

"1,5 миллиона человек в РФ ежегодно умирает от алкоголизма",

"более 1 миллиона россиян – героиновые наркоманы",

"26,3 миллиарда долларов – совокупное состояние 10 богатейших семей России".

На всех задержанных составили протоколы о нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и отпустили, сообщила "ОВД-Инфо" координатора "Весны" Надежда Афанасьева.

В Казани троих активистов задержали за попытку развернуть баннер с надписью "С днем рождения, лжец и вор" на мосту на Проспекте Победы. Как пишет "Idel. Реалити", активисты не знают, каким образом полицейские узнали об их намерениях. По версии молодых людей, правоохранители проезжали мимо.

Задержанные в Казани – участники акции "Бессрочка", которая стартовала 10 сентября после всероссийских акций Алексея Навального против пенсионной реформы. Юрист правозащиты "Открытой России" Эльза Нисанбекова сообщила порталу, что одному из активистов 15 лет, двум другим – 17 и 18.

Всем им предъявили обвинения по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ – "участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств".

При этом возраст административной ответственности в России наступает с 16 лет, напомнила Нисанбекова, в связи с чем защитники подадут ходатайство о прекращении административного производства в отношении 15-летнего активиста в отдел полиции и в комиссию по делам несовершеннолетних.

Нисанбекова добавила, что полицейские после задержания обзванивали родителей задержанных. Сами молодые люди в это время находились в разных помещениях, каждому из них предлагали сознаться и убеждали, что другие это уже сделали. Никто из участников акции, по словам Нисанбековой, не признал вину.

В Екатеринбурге местное отделение общественного движения "Открытая Россия" Михаила Ходорковского в день рождения Путина провело одиночные пикеты против пенсионной реформы.

Чтобы избежать задержаний за нарушение закона о митингах, активистам пришлось провести пикеты в разных точках города и разнести их по времени, пишут "Ведомости. Урал".

Надписи на плакатах активистов гласили: "Надоел", "Путин, не иди против народа! Не повышай пенсионный возраст". Обошлось без задержаний и вмешательства полиции.

В Ульяновске активист "Открытой России" Игорь Топорков провел одиночный пикет с флагом "Надоел". Он поздравил президента Путина с днем рождения и пожелал ему долгих лет "подальше от России", сообщает "Idel. Реалии".

Кроме того, активисты ульяновского отделения "Открытой России" провели 7 октября пикеты в память о журналистке Анне Политковской, убитой в день рождения Путина в 2006 году.

От Берлускони до моржей. Кто еще и как поздравил Путина

Накануне дня рождения Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ по традиции проведет этот день "с родными, близкими и друзьями". В их число вошел давний друг российского главы бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, приехавший в Сочи не только праздновать, но и обсуждать международные вопросы. Об этом итальянский политик написал перед прибытием в Россию на своей странице в Facebook.

В Сочи Берлускони, по его выражению, "раскрыл еще одну распространенную "ложь" – выяснил, что Черное море на самом деле не черного, а насыщенного синего цвета.

В то время как Берлускони удостоился чести быть в кругу ближайших гостей именинника, другие политики (преимущественно из стран СНГ) поздравили Путина дистанционно. Как сообщается на сайте Кремля, по телефону его поздравили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Аербайджана Ильхам Алиев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, бессменный лидер Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Сербии Александр Вучич и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ведущие мировые лидеры – президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эмманюэль Макрон – проигнорировали день рождения Путина. Во всяком случае, Кремль о них не упоминает.

Прокремлевские интернет-СМИ между тем сообщают, что поздравление Путину – надпись "Putin HB [Happy Birthday, с днем рождения]" – появилось на башне Трампа в Нью-Йорке, и это действо якобы снимали многочисленные прохожие. Однако единственный источник видео, причем довольно плохого качества, на который ссылаются сайты, – Twitter-аккаунт Donetsk-Live. Аналогичные акции, по данным СМИ, прошли в Дубае и в Париже, где "открытками" Путину якобы выступили небоскреб Бурдж-Халифа и Эйфелева башня.

Чечня, один из главных регионов поддержки Путина, в день рождения российского президента установила рекорд, водрузив в Грозном "самый высокий флагшток в России и самую высокую пару флагштоков в мире". Этим похвалился в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, отметив, что "этот день и событие вошли в Книгу рекордов" РФ.

В Новосибриске 10 моржей устроили в честь Путина заплыв через Обь, пишет местная "Комсомольская правда". По данным Гидрометцентра, температура воды в реке 7 октября составила плюс 10 градусов.

Так называемый Президентский заплыв проводится в Новосибирске пятый год. В этот раз в нем участвовали две женщины и четверо мужчин. Энтузиасты проплыли примерно 1,5 километра по течению, а президент федерации аквайс-спорта Виталий Панасюк – 4 километра. Перед мероприятием моржи нестройным хором прочитали поздравительные стихи.

В Крыму день рождения президента отметили флешмобом "Путин наш", расклеив стикеры с такой надписью на автомобилях.

В Петербурге основанное хоккеистом Александром Овечкиным движение Putin Team ("Команда Путина") в честь 66-летия президента развернуло баннер на набережной рядом со зданием Санкт-Петербургского государственного университета, выпускником которого является Путин. "С днем рождения, Капитан", – гласит поздравление.

Не остались в стороне и звезды шоу-бизнеса, рассыпавшись в поздравлениях "сильному", "лучшему", "достойному" "моему" президенту. Среди них – Тимати, Валерия, Олег Газманов, Филипп Киркоров, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Ксения Бородина, Ольга Бузова, Стас Михайлов.