Понедельник, 8 октября 2018

В Болгарии убита известная тележурналистка Виктория Маринова. Тело 30-летней женщины со следами ударов по голове и удушения обнаружили 6 октября в парке в городе Руса на севере страны. Маринова была частично раздета и, как установило следствие, изнасилована, передает Русская служба ВВС. Преступление было совершено после телепрограммы Мариновой, в которой она рассказала о коррупционных схемах, раскрытых ее коллегами, отмечается в публикации.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что у следствия много улик и поимка преступника – вопрос времени. Следствие отрабатывает все версии, в том числе связанные с журналистской работой Мариновой.

Маринова была ведущей программы "Детектор" на болгарском телеканале TVN. Она освещала тему коррупции и рассказывала о злоупотреблениях при реализации проектов, финансируемых Европейским союзом. Гостями ее последней программы были журналисты болгарского издания "Биволъ" ("Буйвол") Димитар Стоянов и Аттила Биро, которые, по их словам, стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов из офисов компании-консультанта, специализирующейся на выборе подрядчиков для реализации европейских проектов.

10 сентября "Биволъ" в рамках финансируемой ЕС серии журналистских расследований опубликовал материал о масштабной и повсеместной коррупции при распределении средств по проектам ЕС, вызванной наличием черной бухгалтерии в сети консалтинговых фирм, аффилированных с рядом крупных строительных компаний. По данным издания, в коррупционных схемах участвовали местные бизнесмены, политики и даже российские олигархи. В частности, в расследовании было упомянуто имя бывшего первого вице-президента нефтяной компании "Лукойл" и экс-члена Совета Федерации Ралифа Сафина.

Стоянов и Биро утверждают, что в центре этой схемы – консультационная компания, которая находит подрядчиков для инвестиционных проектов ЕС в Болгарии. Журналисты считают, что эта фирма экономит на материалах и работах, составляет подложные сметы для инвесторов, выплачивает взятки чиновникам местных администраций, а неизрасходованные деньги выводит в офшоры.

14 сентября "Биволъ" написал, что накануне Стоянову и Биро позвонил информатор и рассказал, что из штаб-квартиры болгарской строительной компании G.P.Group JSC в Софии массово выносится документация и техника. Журналисты приехали на место и увидели, как из ворот здания выезжают закрытые белые грузовики. Проследовав за одним из них, Стоянов и Биро попали на пустырь, где, как они утверждают, наткнулись на множество мешков с нарезанными шредером бумагами, а также на горящие папки по проектам ЕС, в том числе с еще свежими подписями и печатями.

В итоге журналистов задержали и отвезли в полицейский участок города Перник. По словам журналистов, полицейские сняли с них наручники только через час, после чего еще долго не давали никому позвонить. Всего Стоянов и Биро провели в участке около семи часов.

Собственник портала "Буйвол" Асен Йорданов в беседе с АР заявил, что считает убийство Мариновой предупреждением другим журналистам: "Смерть Виктории – это жестокое убийство, это казнь. Это было что-то вроде предупреждения".

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала от болгарских властей как можно быстрее найти и покарать виновных в этом шокирующем преступлении, сообщается на сайте ОБСЕ.

С аналогичным заявлением выступил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе 8 октября. При этом он напомнил о "нулевой терпимости" ЕК по вопросам мошенничества и коррупции в том, что касается использования европейских фондов. "Мы очень серьезно воспринимаем все сообщения о подозрениях относительно неправильного использования этих структурных фондов, и мы в курсе публикаций СМИ и подозрений, касающихся Болгарии, – цитирует его "Интерфакс". – Мы проинформируем OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством) по этим вопросам, и мы уже запросили информацию об этих подозрениях от ответственных за управление соответствующими программами".

Германия призвала правоохранительные органы Болгарии провести "быстрое и всеобъемлющее расследование" убийства Мариновой, заявил представитель Министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер журналистам 8 октября. При этом он подчеркнул, что мотивы совершения преступления пока не установлены, поэтому следует воздержаться от спекуляций на эту тему, передает ТАСС.

В рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" Болгария в 2018 году году опустилась на последнее, 111-е место среди стран ЕС.