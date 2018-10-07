Воскресенье, 7 октября 2018

Британские власти разрабатывают комплекс мер и готовят своих военных к оперативному отпору в случае военной агрессии России или подрывных действий Москвы в виде кибератак. Как сообщает газета The Times, Лондон проведет крупнейшие за 17 лет военные маневры в Омане, где роль противника отводится РФ. В другой статье газета сообщает, что британские власти отработали сценарий с масштабным киберударом в ответ на враждебное поведение России.

По данным издания, в учениях, которые стартуют в конце этой недели в Омане, впервые примут участие многочисленные беспилотные летательные аппараты стоимостью менее 1 тыс. фунтов стерлингов (1,3 тыс. долларов), которые в Великобритании являются популярным подарком на Рождество.

Кроме того, британская армия испытает дистанционно управляемый бронированный трактор массой в 30 тонн, предназначенный для очистки территории от заминированных объектов.

В Омане 5,5 тыс. британских военнослужащих примут участие в военных учениях Saif Sareea 3, совершенствуя свою "готовность к любой конфронтации с российскими танками или формированиями по ведению гибридной войны", цитирует The Times ТАСС.

В маневрах, на которые власти потратят 100 млн фунтов стерлингов (130 млн долларов США), задействованы 200 единиц бронетехники, шесть военных кораблей, десантный корабль и восемь самолетов Typhoon. В серии постановочных "сражений" роль "противника, использующего российские танки Т-72", выполняет эскадрон Королевской конной гвардии.

Что касается уже прошедших учений для отработки масштабного киберудара на возможную агрессию России, мощная кибератака, по плану военных, должна будет лишить Москву электроснабжения, сообщает Русская служба ВВС.

В министерстве обеспокоены тем, что, помимо ядерного оружия, у Британии имеется ограниченный диапазон мер для отпора Москве. Попытки создания возможного сценария конфликта с Россией показали, насколько стремительной может быть эскалация. По данным Sunday Times, в итоге было принято решение о наращивании наступательного потенциала киберопераций, в том числе с тем, чтобы нарушить работу систем энергоснабжения в Москве.

По словам источников, такие меры будут приняты, если Россия захватит эстонские острова в Балтийском море; если Россия вторгнется в Ливию; если против британских сил будут использованы "нерегулярные российские вооруженные формирования" или под угрозу попадет один из новых британских авианосцев.

"Если русские потопят наш авианосец торпедой с ядерной боеголовкой, каким будет наш ответ? У нас нет никакого промежуточного варианта между потоплением их подлодки и нанесением ядерного удара по Камчатке", – приводит издание слова высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны. Он отметил, что по этой причине кибероперации имеют такое важное значение – погасив свет в Кремле, можно быстро дать понять Москве опасность эскалации.

"Кто у них сошел с ума?": в Госдуме возмущены британскими учениями

В Госдуме статья Sunday Times вызвала шквал возмущения. В Великобритании наблюдается кризис адекватности СМИ и политиков, заявила вице-спикер нижней палаты российского парламента Ирина Яровая. "Попытки пугать атаками и рассуждениями о причинении вреда другим странам, а тем более нашей, – неумный, бесперспективный и саморазрушительный путь", – сообщила пресс-служба депутата, которую цитирует РИА "Новости".

"Вопрос к Великобритании: кто у них сошел с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей, или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы. Точно одно – имеет место кризис адекватности и тех, и других", – отметила политик. Яровая добавила, что вброс Sunday Times – это вопрос диагностики "самими англичанами своих СМИ и политиков".

"Какая-то фантасмагория в духе самых худших шпионских романов. Британский писатель Ян Флеминг со своей бондианой, что называется, отдыхает", – сказал, в свою очередь, комментируя материал The Times, член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в организации кибератак с целью вмешательства во внутренние дела, в том числе в выборы. В Москве все обвинения опровергают.

На прошлой неделе Нидерланды, Британия и США обвинили Россию и ее военную разведку – Главное управление (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ – в организации хакерских атак на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), антидопинговые агентства и американскую компанию, обслуживающую атомные электростанции.

Были названы имена семи россиян, подозреваемых в атаках, – по версии западных стран, речь идет о сотрудниках ГРУ.

Великобритания обвинила ГРУ в четырех крупных кибератаках. Среди целей хакеров, по мнению британских властей, были компании в России и Украине, Демократическая партия США и телекомпания в Британии. В МИД РФ назвали эти обвинения шпиономанией.