Воскресенье, 7 октября 2018

(“Известия”.) А как зовут этого героя-врача, прервавшего мучительный процесс голодания Сенцова?

Пусть имя этой женщины останется тайной. Но, поверьте, у нас все врачи такие. Видимо, тюрьма все же откладывает какой-то отпечаток на наших медиков, потому что у них особенно отчетливо выражены сострадание, милосердие, доброта и забота о своих пациентах. Опять же в городе Лабытнанги есть прекрасная больница и оборудование, о котором медсанчасть колонии даже мечтать не может. И опять же – дух свободы. Но Сенцов предпочел гражданской больнице тюремную. Почему? Да потому что увидел, что за него наши доктора искренне переживают, делают все, чтобы спасти его. Поэтому он и просил вернуть его в колонию. Причем он сам благодарил врачей. И ни разу за все время его нахождения в колонии не слышали от него жалоб ни на условия содержания, ни на отношение к нему.

Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН

Может быть, до 1932 года, пока лагерная санитария еще подчинялась Наркомздраву, врачи могли быть врачами. Но в 1932-м они были переданы полностью в ГУЛАГ – и стала их цель помогать угнетению и быть могильщиками… кто держал бы эту санчасть на Архипелаге, если б она не служила общей цели?.. Или, может быть, в каком-нибудь лагере санчасть имела возможность отстоять действительно человеческое питание? Ну, хотя бы чтоб не видеть по вечерам этих “бригад куриной слепоты”, так и возвращающихся с работы цепочкою слепых, друг за друга держась? Нет. Если чудом кто и добивался улучшения питания, то производственная администрация, чтоб иметь крепких работяг. А не санчасть вовсе. Врачей никто во всем этом и не винит (хотя часто слабо мужество их сопротивления, потому что на общие страх идти), но не надо же и легенды о спасительной санчасти. Как всякая лагерная ветвь, и санчасть тоже: дьяволом рождена, дьяволовой кровью и налита.

Александр Солженицын. “Архипелаг ГУЛАГ”