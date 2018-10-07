Воскресенье, 7 октября 2018

Украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России к 12 годам строгого режима по сфабрикованному делу о шпионаже, в воскресенье был этапирован из московского СИЗО “Лефортово” в колонию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Марка Фейгина, который после лишения статуса адвоката выступает общественным защитником политзека.

В какую именно колонию везут Сущенко, неизвестно. В соответствии с российскими нормами такую информацию фсиновцы до прибытия заключенных к месту назначения не сообщают.

49-летний Сущенко – парижский корреспондент агентства “Укринформ”. 30 сентября 2016 года журналист по частному делу прибыл в Москву, где живут его родственник и друзья, и сразу же был задержан. При этом о задержании Сущенко российская сторона не сообщила ни его жене, ни украинским официальным структурам, что грубо нарушает международные нормы. Политзека случайно обнаружили в “Лефортове” уже после ареста члены московской ОНК.

Журналисту вменили статью 276 УК (шпионаж). Следствие вела ФСБ. В деле 10 томов. Как утверждала спецслужба, Сущенко является полковником Главного управления разведки Минобороны Украины и занимался сбором секретных сведений о деятельности российской армии и Росгвардии, а задержали его “при проведении шпионской акции”. По информации Фейгина, имелся в виду сбор информации о вторжении российских войск на Украину.

В свою очередь, в украинском ГУР информацию ФСБ назвали “очередным фэйком”.

Процесс Сущенко продолжался в Мосгорсуде с 27 марта нынешнего года. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело засекречено. Прокурор в прениях требовал для подсудимого 14 лет строгого режима. Сам политзек обвинение последовательно отвергал. Приговор коллегия под председательством Олега Музыченко вынесла 4 июня.

12 сентября Верховный суд подтвердил приговор.

Сущенко заявил о намерении подать жалобу в ЕСПЧ.

В середине – конце июня украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой дважды отказывали во встрече с Сущенко.