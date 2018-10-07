Воскресенье, 7 октября 2018

Председатель чеченского отделения “Мемориала” Оюб Титиев награжден премией Вацлава Гавела. Об этом сообщается в русскоязычном твиттере Совета Европы.

Премия, названная в честь первого президента посткоммунистической Чехии, учреждена в 2013 году Парламентской ассамблеей СЕ, Библиотекой Вацлава Гавела в Праге и чешским фондом “Хартия-77″. Она вручается за гражданское мужество и выдающиеся достижения в защите прав человека.

Председатель правозащитного центра “Мемориал” Александр Черкасов на церемонии вручения награды в Страссбурге зачитал обращение Титиева к жюри премии.

Титиев, 61-летний житель Курчалоя, с января нынешнего года заключен в СИЗО по сфабрикованному обвинению в хранении марихуаны. По части 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) правозащитнику грозит от 3 до 10 лет колонии. Согласно фабуле дела, Титиев “в не установленные в ходе следствия место и время” и “при неустановленных обстоятельствах” приобрел для личного употребления марихуану и хранил ее в своей машине “Лада Калина”. Заявляется, что сверток весом 206,9 грамма лежал под передним пассажирским сиденьем машины, а еще 0,94 грамма – на резиновом коврике.

Вину политзек не признает, настаивая, что наркотики в его машину подбросили при досмотре оперативники угрозыска курчалоевского ОМВД Манджиков и Магомадов.

С 20 июля в Шалинском горсуде Чечни продолжаются слушания по существу дела Титиева. 20 сентября судья Мадина Зайнетдинова по ходатайству прокурора Курчалоевского района Джабраила Ахматова закрыла процесс от публики. Ахматов ссылался на то, что на слушаниях предполагается допросить полицейских оперативников, а их личные данные якобы составляют государственную тайну и потому не могут быть разглашены.

По информации “Кавказ.Реалий”, процессы по “наркотической” 228-й статье УК до сих пор никогда не проводились в закрытом режиме, а значит, решение судьи Зайнетдиновой стало прецедентом.

27 сентября, передавал “Кавказский узел”, по окончании допросов силовиков, процесс по ходатайству адвокатов был вновь открыт. Однако как раз в нынешний понедельник, 8 октября, слушания закрыли повторно – для допроса очередного оперативника.

13 сентября в процессе был допрошен ключевой свидетель обвинения – 36-летний разнорабочий Амади Басханов. Он единственный, кто заявлял, что видел Титиева курящим марихуану. При этом на следствии опознать политзека свидетель не сумел, из-за чего протокол опознания был сфальсифицирован.

На допросе в суде Басханов вел себя так, как будто сам находился под действием наркотиков, а в перерыве слушаний ему было плохо. Адвокат Титиева Илья Новиков в ходе разбирательства указал, что свидетеля дважды – в 2015 и 2016 годах – судили в Чечне по 228-й статье, однако ни в первый, ни во второй раз он не получил реального срока. В свою очередь, другой адвокат – Петр Заикин – заметил, что для Чечни такие приговоры нехарактерны – обычно по “наркотическим” статьям в регионе дают не меньше четырех лет колонии. Новиков, снова взяв слово, заключил: “По версии защиты, Басханов – негласный сотрудник правоохранительных органов. Его привлекли для оговора Титиева в обмен на освобождение от ответственности и поблажки по его делу”.

Убедительных ответов на вопросы защиты Басханов не дал.