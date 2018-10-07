Воскресенье, 7 октября 2018

Судья Московского райсуда Чебоксар Сергей Трихалкин назначил блогеру Константину Ишутову, против которого фабрикуется дело о реабилитации нацизма, меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом “Граням” сообщил сотрудничающий с “Агорой” адвокат Юрий Иванов, который представляет интересы Ишутова.

Блогер ограничен в передвижениях, и ему запрещено пользование интернетом. Мера пресечения избрана на срок до 4 декабря.

В суд следователь СКР подал другое ходатайство – о домашнем аресте Ишутова. Трихалкин начал рассматривать бумагу 6 октября; при этом, отмечали “Idel.Реалии”, публику на слушания не допустили, сославшись на то, что в суде выходной день.

Тем не менее 6-го числа Трихалкин отложил вынесение решения, продлив Ишутову срок пребывания в ИВС еще на трое суток – до 9 октября. Адвокат Иванов на слушания не успел, поэтому определенно причину переноса слушаний не назвал, предположив лишь, что у следователя пока нет достаточных доказательств против подозреваемого.

Между тем в понедельник следователь отказался от ходатайства о домашнем аресте, взамен запросив для Ишутова более мягкую меру пресечения. Адвокат Иванов объяснил “Граням” такое решение общественным резонансом, который вызвало преследование блогера.

35-летний Ишутов был задержан вечером 4 октября; дома у него прошел обыск. По части 2 статьи 354.1 УК (реабилитация нацизма с использованием СМИ или искусственным созданием доказательств обвинения) блогеру грозит до пяти лет колонии. Обвинение ему пока не предъявлено.

Позже выяснилось, что Ишутову вменяется публикация 29 июля нынешнего года на личной ФБ-странице германской пропагандистской листовки начала 1940-х годов на русском языке, сопровожденной комментарием “Когда Третий рейх относится к советскому народу лучше, чем Путин к российскому”. Сейчас эта публикация со страницы блогера удалена.

На допросе Ишутов вину не признал.

Блогер сотрудничает с журналом “7×7″ и сайтом “Чебоксар ? НЕТ”. Он получил известность публикациями с критикой региональной полиции. Привлекался за участие в чебоксарской антикоррупционной акции 26 марта 2017 года. Год назад был побит полицейским на избирательном участке в Новочебоксарске, где присутствовал как наблюдатель.