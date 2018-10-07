Воскресенье, 7 октября 2018

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отказался изложить позицию Кремля по вопросу о границе между Ингушетией и Чечней, сообщает ТАСС. “Это те вопросы, которыми в данном случае занимаются регионы, а поскольку речь идет о позиции, которую заняли представители в Ингушетии, то, соответственно, занимаются власти Ингушетии”, – передает агентство слова чиновника.

В Магасе пятый день продолжается круглосуточный митинг протеста против обмена землями с Чечней. В субботу акция была согласована на всю нынешнюю неделю – по 14 октября включительно. Чиновники, однако, напомнили, что в соответствии с законом о митингах публичные мероприятия могут начинаться не раньше 7 утра и заканчиваться не позже 10 вечера. Кроме того, согласована была не та площадка, на которой проходил митинг, а другая – у ТРК “Ингушетия”. В воскресенье, передавал “Кавказский узел”, активисты переместили палаточный городок на новое место.

Вечером 7 октября перед активистами выступил прибывший из Москвы первый президент Ингушетии Руслан Аушев, возглавлявший регион в 1993-2002 годах. Аушев пользуется большим авторитетом среди соотечественников.

Первый президент заявил, что нынешняя администрация региона допустила серьезную ошибку, не согласовав изменение границы с гражданами. Он предложил протестующим образовать из представителей разных тейпов комитет, который бы взаимодействовал с властью Ингушетии и информировал граждан о действиях чиновников.

В четверг нынешний глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров объявил, что Народное собрание региона ратифицировало соглашение о границе с Чечней. При этом сами депутаты заявляли, что большинство выступило против ратификации, а итоги голосования были сфальсифицированы. Днем раньше Конституционный суд Ингушетии дал отрицательный отзыв на законопроект о ратификации соглашения, указав, что вопрос границы должен быть вынесен на региональный референдум.

Несмотря на это, в пятницу Евкуров подписал закон о границе.

Число демонстрантов в Магасе достигало, по некоторым данным, 10 тысяч человек. Сотни оставались ночевать на улице. Своими требованиями в четверг протестующие заявили вынесение вопроса о границе на референдум и немедленную отставку Евкурова.