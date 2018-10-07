Воскресенье, 7 октября 2018

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос посетила МИД России. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство, ее вызвали в связи с “кампанией дезинформацией, устроенной в Гааге” вокруг ареста агентов ГРУ.

После посещения МИДа Джон-Бос заявила, что Нидерланды “несут ответственность за международные организации на своей территории, в том числе за Организацию по запрещению химоружия, на которую агенты ГРУ собирались совершать кибератаки, и “не могут смириться” с такими действиями.

Ранее в понедельник глава МИДа России Сергей Лавров назвал апрельский визит агентов ГРУ в Нидерланды “поездкой российских специалистов”, в которой “ничего какого-то тайного не было”. “Это была рутинная поездка, они не прятались ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство”, – добавил министр.

В какой области работают задержанные в Нидерландах “специалисты” и зачем они туда ездили, Лавров не пояснил. Позже в МИДе заявили, что

изъятая у россиян компьютерная техника предназначалась для “тестирования информационных систем посольств”. В ведомстве подтвердили также, что у задержанных, “как часто используется в международной практике”, были дипломатические паспорта.

“Их задержали, ничего им не объяснили, не дали связаться с российскими представителями в посольстве нашем в Нидерландах, попросили уехать. Все это выглядело, честно говоря, как недоразумение, тем более что в апреле в связи с этим инцидентом никаких протестов, никаких демаршей в наш адрес ни в Москве, ни в Гааге не предпринималось”, – сказал глава МИДа.

Лавров обвинил Нидерланды в том, что Москве не были предоставлены доказательства виновности россиян. “3 октября нашего посла пригласили в МИД Нидерландов, вручили ноту протеста по поводу этого эпизода со всеми обвинениями, о которых вы узнали из СМИ. На вопрос посла, где конкретные факты и материалы, с которыми можно ознакомиться, было заявлено: все узнаете из пресс-конференции, которое проведет министерство обороны”, – рассказал министр. “Нам ничего вразумительного сказано не было”, – отметил Лавров.

Четверых агентов ГРУ – хакеров Алексея Моренца и Евгения Серебрякова, а также членов группы поддержки Олега Сотникова и Алексея Минина – задержали в Гааге 13 апреля и в тот же день депортировали из Нидерландов. Они пытались похитить материалы дела об ударе по малайзийскому Boeing-777, сбитому 17 июля 2014 года над Донецкой областью Украины, а также готовили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химоружия. Минобороны Нидерландов отчиталось об операции по поимке агентов ГРУ 4 октября.

Эти же четверо агентов фигурируют в списке семи сотрудников ГРУ, которым в тот же день Минюст США заочно предъявил обвинения в кибератаках.

Одна часть эпизодов, интересующих американское следствие, связана с государственной допинговой программой России. Агентам вменены кибератаки на Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Спортивный арбитражный суд, Американское антидопинговое агентство, Канадский центр спортивной этики и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). К этой же группе примыкает атака на Международную федерацию футбола (FIFA).

Вторая группа эпизодов – атаки на ОЗХО и лабораторию радиологического и химико-радиологического анализа в швейцарском городе Шпиц, которую ОЗХО привлекла к расследованию применения химического оружия в Сирии. В эту же группу включена кибератака на Westinghouse Electric Corporation – компанию из Пенсильвании, работающую в сфере атомной энергетики.