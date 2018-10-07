Воскресенье, 7 октября 2018

Дзержинский райсуд Петербурга арестовал троих активистов движения “Весна” за участие в антипутинской акции в день рождения президента, сообщает “Медиазона” со ссылкой на пресс-службу правозащитного проекта “Открытой России”.

По 10 суток ареста за акцию 7 октября получили Владислав Иванчо и Иван Рубцов, Андрею Графу дали 15 суток ареста. Все трое объявлены виновными по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи движению транспорта).

Еще одна задержанная 7 октября – Светлана Уткина – оставлена еще на одну ночь в отделе полиции № 78. Она член избирательной комиссии с правом решающего голоса и может быть подвергнута административному наказанию только с санкции прокурора.

Активисты “Весны” 7 октября вышли на улицу Восстания с баннером “Долгих лет тюрьмы” и зажгли файер. Они скандировали: “Каравай, каравай, до суда не умирай! Долгих лет в тюрьме Гааги”.

Судя по фото и видео, участников было шестеро. Сперва сообщалось о четверых задержанных в связи с акцией (троих, арестованных в понедельник, и Уткиной), затем – об одиннадцати.

Юрист “Открытой России” Светлана Буракова, защищавшая активистов, утверждает, что Граф и Рубцов не участвовали в акции, а находились в это время на соседней улице.

“Сотрудники полиции в силу нерасторопности не успели задержать участников, так что схватили первых попавшихся на глаза активистов, – поясняет Буракова. – При них не было шарфов, которыми, по материалам дела, закрывали лицо участники акции, и на видеозаписи ребята отсутствуют”.

Кроме Петербурга антипутинские акции 7 октября прошли в Москве и в Казани. В столице у администрации президента задержали троих активистов “Весны”, которые изготовили из фанеры карту России и наклеили на нее “всякие факты” – например, “1 миллион героиновых наркоманов”. В Казани задержали троих активистов, которые пытались развернуть баннер “С днем рождения, лжец и вор”.