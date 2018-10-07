Воскресенье, 7 октября 2018

Рейтинг доверия россиян к Владимиру Путину упал до 39 процентов, говорится в новом опросе Левада-центра, проведенном в конце сентября.

В июне нынешнего года главе государства доверяли 48 процентов опрошенных, а в ноябре прошлого – 59 процентов.

Уровень доверия к премьер-министру Дмитрию Медведеву за 3 месяца вырос в пределах статистической погрешности – с 9 до 10 процентов. С 19 до 15 процентов снизилось количество доверяющих главе Минобороны Сергею Шойгу, с 14 до 10 процентов – доверяющих министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Также в пределах погрешности – с 2 до 3 процентов – выросло число тех, кто доверяет лидеру “России будущего” Алексею Навальному.

Опрос проводился 20-26 сентября в 136 населенных пунктах 52 регионов, в нем участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет.

4 октября “Коммерсант” опубликовал данные опроса Левада-центра о доверии россиян к различным институтам. Согласно результатам этого исследования, в конце сентября Путину доверяли 58 процентов опрошенных, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 75 процентов. 66 процентов опрошенных сказали, что доверяют армии. Этот институт впервые стал лидировать в рейтинге доверия – В 2012 году доверяющих армии было 39 процентов. На третьем месте в рейтинге оказались спецслужбы (50 процентов), затем – церковь (48 процентов) и благотворительные организации (38 процентов).