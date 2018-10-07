Воскресенье, 7 октября 2018

Расследовательская группа Bellingcat раскрыла личность второго агента ГРУ – участника отравления бывшего полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля. Как сообщается на сайте группы, под псевдонимом “Александр Петров” скрывается военный врач Александр Мишкин.

Александр Евгеньевич Мишкин, второй участник отравления Скрипаля, родился 13 июля 1979 года в поселке Лойга Устьянского района Архангельской области. Он поступил в военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге, где учился на медика для военно-морского флота. Во время учебы Мишкина завербовало ГРУ, и в 2010 году он переехал в Москву и получил внутренний и заграничный паспорта на новое имя – Александра Петрова.

Belligcat не смогла установить нынешнее воинское звание Мишкина. По окончанию ВМА он был старшим лейтенантом. Авторы расследования предполагают, что с учетом прошедшего времени сейчас он может быть подполковником или полковником.

В 2011-2018 годах Мишкин много раз ездил за границу, неоднократно посещая в том числе Украину и Приднестровье. Последняя из таких поездок состоялась в декабре 2013 года, во время событий Евромайдана. The Insider упоминает об участии Мишкина в неких спецоперациях на Украине, в Приднестровье и Западной Европе.

До начала сентября 2014 года Чепига и Мишкин были зарегистрированы в Москве по адресу Хорошевское шоссе, 76Б – там находится штаб-квартира ГРУ, а затем, по данным Bellingcat, осенью 2014-го оба переехали в “престижные квартиры”.

Во вторник Bellingcat и The Insider опубликуют полное расследование о Мишкине, включающее его подробную биографию. Личность “Петрова” удалось установить по открытым источникам, рассказам его знакомых в Петербурге и Лойге, а также благодаря оказавшимся в распоряжении расследователей копиям его документов.

Внутренний паспорт Мишкина

16 сентября The Daily Telegraph сообщила, что “Петрову” и “Боширову” в Британии могли помогать врач и некий сотрудник российского посольства в Лондоне – о враче говорилось как об отдельном человеке. По информации издания, “Петров” и “Боширов” могли с медиком, названным в статье “доктор Новичок”, и “помощником” из посольства, после того как вечером 2 марта заселились в отель. Задачей медика сопровождавшего отравителей, было проследить, чтобы агенты ГРУ сами не отравились ядом, предназначенным для Скрипалей, а если бы это произошло – чтобы об этом не узнали британские медики и полиция. В чем состояла роль сотрудника посольства в преступлении, не уточнялось.

The Insider и Bellingcat раскрыли личность Чепиги 26 сентября. До покушения на Скрипалей он начиная с 2016 года совершал вместе с Мишкиным множество поездок в разные европейские страны, в том числе в Швейцарию и Францию. В декабре 2014-го Чепига получил звание Героя России – по информации соавтора расследования об отравителях Скрипалей Сергея Канева, за участие в вывозе с Украины бывшего президента страны Виктора Януковича.

6 октября расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала фото водительских прав Чепиги.