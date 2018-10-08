Понедельник, 8 октября 2018

Фигурант первого дела “крымских диверсантов” украинец Евгений Панов этапирован из Симферополя в Москву, сообщил брат политзека Игорь Котелянец.

По словам Котелянца, Панова отправили в столицу в связи с рассмотрением в Верховном суде апелляционной жалобы прокуратуры, которая требует увеличить политзеку срок с 8 до 10 с половиной лет строгого режима. Именно такой срок во время прений в верховном суде аннексированного Крыма для Панова запрашивал прокурор Эсвет Фурмамбетов. Рассмотрение жалобы прокуратуры в ВС пройдет 25 октября.

Сейчас временно находится в Краснодаре (скорее всего – в подконтрольном центральному главку ФСИН и неофициально контролируемом ФСБ СИЗО-5). В Москве политзека вероятнее всего отправят в СИЗ0-2 “Лефортово”, также неофициально находящийся под контролем спецслужбы.

13 июля коллегия верховного суда Крыма под председательством Андрея Палия объявила Панова виновным по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы), части 3 статьи 30 – части 3 статьи 226.1 (покушение на контрабанду оружия в составе организованной группы) и части 3 статьи 222 российского УК (незаконный оборот оружия в составе организованной группы).

Сам Панов вину не признал. “Есть политические мотивы, – заявил он в понедельник в своем последнем слове. – Мне не в чем оправдываться. Я никаких законов не нарушал, несмотря на мою политическую позицию. При таких обстоятельствах вменяемого преступления меня необходимо расстрелять”.

В начале процесса, после оглашения прокурором обвинительного заключения, Панов называл утверждения, содержащиеся в деле, фантазиями следователей ФСБ.

Процесс проходил в закрытом режиме; открытым было лишь оглашение приговора. Предварительные слушания состоялись 4 апреля. Разбирательство по существу продолжалось с 16-го числа того же месяца. Оно заняло около 25 заседаний.

Согласно фабуле дела, Панов планировал диверсии на целом ряде военных и гражданских объектов в Крыму. В их числе упоминались российская войсковая часть № 46453 в Джанкое, водоканал села Победное в окрестностях этого же города, феодосийское управление “Черноморнефтегаза”, паромы порта Крым в Керчи. Также утверждалось, что “украинские диверсанты” намеревались взорвать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С1″.

Как говорилось в обвинительном заключении, Панов “являлся активным участником организованной группы и обладает опытом ведения разведывательной деятельности, управления беспилотными летающими аппаратами, огневой подготовки, управления транспортными средствами и ориентирования на местности”. В группе диверсантов, заявлялось в деле, Панов отвечал за разведку местности, а также за “прокладку маршрута следования, связь находившихся на территории РФ участников организованной группы с ее руководителями, находившимися на территории Украины, а также снабжение их боеприпасами”.

Панов работал водителем на Запорожской АЭС в Энергодаре. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии “Укроп”.

6 августа 2016 года активист выехал на своей машине в Крым – по некоторым данным, для того чтобы отдать долг родственнице знакомого. В ночь на 7 августа на севере полуострова он был похищен ФСБ. В последующие несколько дней Панов подвергался жестоким пыткам, в результате которых дал признательные показания о подготовке диверсий в Крыму. Однако после помещения в СИЗО-1 в Симферополе политзек эти показания дезавуировал.

В деле временем задержания Панова названо 3 часа утра 7 августа 2016 года. Один из свидетелей обвинения – некий “представитель общественности” П.-И. Атик, – заявил в своих показаниях, что автомобиль украинца тогда не осматривался из-за темноты и отсутствия надлежащих условий.

Осмотр машины был произведен лишь 11 августа, после ее доставки в отдел ФСБ в Красноперекопске. Как сообщил другой свидетель обвинения – кинолог И. Ляшко, – в канистре с машинным маслом, находившейся в багажнике машины, служебная собака обнаружила три электродетонатора с проводами.

При этом 8 августа, то есть на другой день после реального похищения Панова, дата которого указана и в материалах уголовного дела как день задержания, судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Татьяна Белинчук арестовала украинца на 15 суток по части 1 статьи 20.1 российского КоАП (мелкое хулиганство). Как утверждалось в протоколе, Панов в этот день находился на автовокзале в Симферополе, где приставал к гражданам и оскорблял их матом.

О задержании подозреваемого ФСБ объявила лишь 10 августа. По уголовному делу он был арестован на другой день.

Вместе с Пановым по первому делу “украинских диверсантов” проходил 42-летний уроженец Львовщины Андрей Захтей, до ареста живший в Саках на западе Крыма. Однако в конце июня 2017-го он пошел на сделку с прокуратурой, и его дело выделили в отдельное производство. 16 февраля нынешнего года Захтей был осужден в особом порядке к шести с половиной годам строгого режима. В начале июня стало известно, что он доставлен отбывать срок в ИК-1 в Симферополе.

Несмотря на досудебное соглашение, Захтей на следствии не дал показаний против Панова, пояснив, что до ареста знаком с ним не был. 3 мая на допросе в процессе Панова Захтей отказался давать показания, сославшись на то, что все, что знал по делу, уже сообщил на предварительном следствии.