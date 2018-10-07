Воскресенье, 7 октября 2018

В ГРУ определили виновных в последних провалах военной разведки в Европе. Как сообщает “МБХ-медиа” со ссылкой на неназванный источник центра “Досье” журналиста Сергея Канева, 6 октября в Минобороны прошло секретное совещание, посвященное неудачным операциям в Британии, Нидерландах, Черногории и США.

“Среди прочих нелестных оценок звучали “дремучая некомпетентность”, “беспредельное разгильдяйство”, “дебилы” и “еще бы буденовки надели”. Судя по всему, скоро в Главном управлении Генштаба РФ (ранее ГРУ) предстоит большая зачистка, и некоторых генералов попросят на выход”, – говорится в публикации.

По данным центра “Досье”, в Минобороны “ходят усиленные слухи”, что в середине сентября к Владимиру Путину “на ковер вызывали” начальника ГРУ генерал-полковника Игоря Коробова и по возвращении домой ему “стало плохо”. Как утверждается, вскоре Коробова могут уволить, а на его место назначить его заместителя, уроженца Ленинграда Сергея Гизунова – его считают “путинским смотрящим”, “глазами и ушами Путина в военной разведке”.

За задержанными в Нидерландах четырьмя агентами ГРУ, собиравшимися устроить кибератаку на Организацию по запрещению химоружия и украсть материалы дела об уничтожении малайзийского Boeing-777 над восточной Украиной, изначально следила контрразведка Нидерландов. В публикации говорится, что контрразведка прослушивала телефон второго секретаря посольства России в Амстердаме Константина Бахтина, который постоянно созванивался со штаб-квартирой ГРУ в Москве и обсуждал детали операции. Бахтина, как утверждается, в ближайшее время отзовут в Москву и “возможно, снимут не только погоны”. Бахтин, выпускник 1-го факультета (стратегическая агентурная разведка) военно-дипломатической академии (ВДА, ведомственный вуз ГРУ), работал на спецслужбу под дипломатическим прикрытием.

По утверждению центра “Досье”, участник отравления экс-сотрудника ГРУ полковник военной разведки Анатолий Чепига и Бахтин во время учебы в академии спецслужбы жили в одном общежитии, “дружили семьями и вместе отмечали праздники”.

“Досье” приводит также подробности о задержанных в Гааге российских шпионах: Алексей Минин, которого голландское Минобороны считает участником группы поддержки хакеров, руководил всей четверкой задержанных, хакер Евгений Серебряков служил в войсковой части № 26165, расположенной в Москве на Комсомольском проспекте, а другой участник группы поддержки, Олег Сотников, поступил на службу в ГРУ после окончания ведомственной академии. Четвертым членом группы был хакер Алексей Моренец.

В понедельник в российский МИД вызвали посла Нидерландов в России Рене Джонс-Бос – как заявили в ведомстве, в связи с “кампанией дезинформацией, устроенной в Гааге” вокруг ареста агентов ГРУ. Дипломат после визита в МИД заявила, что Нидерланды “несут ответственность за международные организации на своей территории” и “не могут смириться” с кибератаками. В свою очередь глава МИДа Сергей Лавров обвинил Амстердам в непредоставлении доказательств виновности россиян – он назвал их “специалистами”, совершавшими “рутинную поездку”. В МИДе уверяют, что изъятая силовиками Нидерландов у россиян техника предназначалась для “тестирования информационных систем посольств”.

Четверых агентов ГРУ – хакеров Алексея Моренца и Евгения Серебрякова, а также членов группы поддержки Олега Сотникова и Алексея Минина – задержали в Гааге 13 апреля и в тот же день депортировали из Нидерландов. Они прибыли в Гаагу, где находится штаб-квартира ГРУ, 10 апреля, а оттуда намеревались отправиться в швейцарский Берн. В Швейцарии они хотели устроить кибератаку на лабораторию радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц, которую ОЗХО привлекла к расследованию применения химического оружия в Сирии. Минобороны Нидерландов отчиталось об операции по поимке агентов ГРУ 4 октября.

Швейцарские СМИ также сообщали со ссылкой на прокуратуру Берна о причастности двоих из четырех задержанных в Нидерландах к кибератаке на гаагское бюро Всемирного антидопингового агенства (WADA) – уголовное расследование в отношении них ведется в стране с марта 2017 года.

Задержанные в Гааге шпионы также фигурируют в списке семи сотрудников ГРУ, которым 4 октября Минюст США заочно предъявил обвинения в кибератаках.

Одна часть эпизодов, интересующих американское следствие, связана с государственной допинговой программой России. Агентам вменены кибератаки на WADA, Спортивный арбитражный суд, Американское антидопинговое агентство, Канадский центр спортивной этики и Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF). К этой же группе примыкает атака на Международную федерацию футбола (FIFA).

Вторая группа эпизодов – атаки на ОЗХО и лабораторию в Шпице. В эту же группу включена кибератака на Westinghouse Electric Corporation – компанию из Пенсильвании, работающую в сфере атомной энергетики.