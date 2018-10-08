Понедельник, 8 октября 2018

Выбор брокера является одной из главных, практически ключевых задач любого трейдера на начальном этапе. Ведь именно от брокера будет зависеть не только комфортность работы, но и безопасность капиталовложений.

На рынке все еще присутствуют компании, которые не выполняют некоторые условия или вовсе, предпочитают не отдавать заработанные трейдерами средства.

Есть ряд важных моментов, на которые желательно обратить внимание при выборе брокера. В первую очередь, речь идет о репутации компании на рынке. Форекс брокеры, которые уже достаточно давно предоставляют услуги в данной области, безусловно, заслуживают доверия трейдеров. Тем не менее, и к ним желательно присматриваться поближе перед тем, как доверять собственные средства.

Как найти надежного брокера. Надежный Форекс брокер – это компания, которая предоставляет качественные услуги по доступу на финансовые рынки в соответствии с условиями договора, подписываемого каждым клиентом в процессе регистрации. Следовательно, в идеале, трейдер должен найти именно такую компанию. Но на практике оказывается, что сделать это не так просто.

Форекс брокеры стремятся придумывать все новые маркетинговые ходы, которые помогают им привлекать клиентов. Тем не менее, впоследствии, не каждая компания будет выполнять все свои обязательства и обещания. При этом, даже те брокеры, которые представлены на рынке не один год, не всегда предоставляют качественные услуги и гарантируют безопасность капиталовложений.Как быть в такой ситуации? Первое, на что следует обратить внимание – это рейтинг брокеров. Сегодня в сети интернет есть достаточно большое количество ресурсов, посвященных именно брокерам и работе с ними. Рейтинги предполагают не только описание и возможность проведения сравнительного анализа, но и отзывы https://fxdu.ru/maximarkets-otzyvy/ о работе с той или иной компанией. В этом и заключается их неоспоримое преимущество.

Помимо рейтинга брокеров, можно обратиться также к отзывам трейдеров, которых сегодня также достаточно много. Естественно, читать отзывы лучше не на сайтах брокеров, где они могут корректироваться, а на независимых ресурсах.Форекс брокеры и торговые условияЕще один важный аспект, который по своей значимости, возможно, даже выше надежности – торговые условия, которые предлагает тот или иной брокер. К ним относится минимальный депозит, необходимый для открытия счета, кредитное плечо, торговые инструменты, наличие свопов, величина спреда и так далее.

Сегодня большинство брокеров Форекс, работающих на постсоветском пространстве, дают возможность попробовать свои силы в торговле с минимальным депозитом от 1 доллара США на так называемых центовых счетах. К тому же, те, у кого вообще нет опыта торговли, могут начинать работу на демо-счетах, без вложения собственных средств.Кредитное плечо варьируется в пределах от 25 к 1 до 1000 к 1. Здесь также все на усмотрение трейдера и зависит от того, насколько он готов рисковать своими деньгами. Ведь чем выше кредитное плечо, тем выше риски.

Спред (разница между котировками бид и аск) также может варьироваться в зависимости от выбираемого брокера. К тому же, в настоящее время все чаще можно встретить и такое понятие, как фиксированный спред у брокера. Естественно, это выгодно, так как трейдер заранее знает, какой именно спред будет после того, как купит или продаст тот или иной актив.

Некоторые Форекс брокеры предлагают своим клиентам так называемые безсвоповые или исламские счета. В данном случае, комиссия за перенос сделки на следующие сутки (своп) не взимается. Это также привлекательно для многих трейдеров, особенно для тех, кто торгует среднесрочно и долгосрочно.

Бонусы как часть маркетинговой политики Форекс брокеров. Многие брокеры предлагают своим клиентам так называемые бонусы на счет. Это часть политики по привлечению трейдеров. Бонусы являются неотъемлемой частью депозита и не могут быть сняты со счета. Однако, прибыль, полученная от торговли бонусными средствами может быть выведена в полном объеме (здесь важно обращать внимание на условия бонусной программы, так как у разных компаний она может иметь отличия).

Естественно, бонус можно рассматривать как преимущество брокера в глазах трейдера. Тем не менее, сегодня такие начисления даются практически всеми теми, кто предоставляет услуги по доступу на международный валютный рынок Форекс. Поэтому, отнести бонусы к преимуществам только одной или нескольких компаний было бы некорректно.В итоге, следуя всем рекомендациям, трейдер может найти действительно хорошего Форекс брокера, который станет надежным партнером и проводником на финансовые рынки.