Суббота, 6 октября 2018

В Якутске загорелся крупный торговый центр

В Якутске в крупном торговом центре "Сахаэкспоцентр" в пятницу, 5 октября, произошел пожар. Загорелся один из отделов с одеждой, сообщила ТАСС представитель ТЦ. "Пожар был небольшой", – сказала она.

Пожар на площади 70 квадратных метров оперативно потушили, пострадавших нет, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС РФ. Из здания до прибытия пожарных было эвакуировано около 120 человек.

Как рассказали ЯСИА очевидцы, возгорание произошло на третьем этаже. По их словам, огонь разгорелся буквально за несколько минут. Приехали несколько пожарных нарядов, выбили окна, отчего огонь лишь усилился, отметил источник.

Общая площадь ТЦ "Сахаэкспоцентр", где произошел пожар, – более 6,9 тыс. в метров. Это самый крупный торгово-выставочный комплекс в республике, расположен в центре Якутска.

Здание было введено в эксплуатацию в ноябре 2017 года. Как отмечает ЯСИА, в мае деятельность "Сахаэкспоцентра" приостанавливали из-за предъявленного прокуратурой иска о нарушении норм противопожарной безопасности. Однако суд отказал в иске, и ТЦ возобновил свою деятельность.