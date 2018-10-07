Воскресенье, 7 октября 2018

Российский политик Леонид Гозман рассказал, что на российских федеральных каналах игнорируют конфликт из-за границ между Чечней и Ингушетией, обсуждая вместо этого президента Украины Петра Порошенко.

Гозман: Сейчас в Магасе, в Ингушетии стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю соседям.

Российские власти игнорируют конфликт между Чечней и Ингушетией, который может перерасти в войну между республиками РФ.

Такое мнение выразил 6 октября российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил" Леонид Гозман в блоге на радиостанции "Эхо Москвы".

"Сейчас в Магасе, в Ингушетии стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю соседям – такому же, кстати, субъекту РФ, как и они. И полиция Ингушетии, послав подальше генерала [Юнус-Бека] Евкурова, поставленного на Ингушетию Кремлем, поддерживает людей и молится вместе с ними.

И кто-то не пропускает в Ингушетию колонны ОМОНа из братских субъектов федерации – сами, мол, разберемся, не допустим никаких "наведений порядка".

И генерала Евкурова народ прогоняет с площади, а другой Герой России, Рамзан Кадыров, которому и должны достаться ингушские земли, говорит, что он, в общем, и к войне готов.

Наверняка готов, не зря же мы его все эти годы вооружали", – написал он. Политик отметил, что президент РФ Владимир Путин не прервал визит в Индию и не прилетел в Магас, чтобы урегулировать конфликт.

"Вы можете представить себе президента США, который вел бы где-то переговоры, когда губернатор Луизианы грозил бы войной Техасу?

И кстати, сколько часов оставался бы на свободе этот губернатор, заявивший, по факту, о приоритете своей воли над Конституцией страны?

Там, в Чечне и в Ингушетии, с минуты на минуту может начаться война. Но на федеральных каналах нет никакого Магаса – лишь [президент Украины Петр] Порошенко, русофобия и гадящая уже который век англичанка", – подчеркнул Гозман.

По его мнению, отсутствие реакции со стороны федеральных властей и российской оппозиции на события в Ингушетии говорит протестующим в Магасе, что Российской Федерации, в состав которой входит их республика, наплевать на проблемы Ингушетии.

"XXI век, закат Третьего Рима", – подытожил политик. 26 сентября лидеры Чечни и Ингушетии подписали соглашение о границе между республиками. Подписание соглашения о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году, состоялось на фоне протестов.

Чечне перешли часть Надтеречного района Ингушетии и горно-лесистая местность, а Ингушетии – территория на границе с Малгобекским районом.

4 октября более 6 тыс. человек пришли к парламенту Ингушетии в столице республики Магасе. Протестующие заявили, что такие вопросы необходимо решать на референдуме. Во время акции силовики открыли стрельбу в воздух.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил Ингушетии войной, если та не признает границу между двумя регионами. 6 октября власти Ингушетии пообещали, что не будут применять силу к митингующим.

Евкуров заявил, что перед голосованием по поводу границы с Чечней на депутатов давили ближайшие родственники, поэтому некоторые из них вынуждены говорить, что не поддерживали этого решения.

Депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов сообщил протестующим, что парламент Ингушетии повторно рассмотрит договор об административной границе с Чечней и проведет новое голосование по поводу его ратификации. Советник главы Ингушетии опроверг заявление депутата.