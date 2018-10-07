Воскресенье, 7 октября 2018

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала на своем сайте список из 206 человек, которых Киев считает внештатными сотрудниками российской разведки, участвовавшими в боевых действиях в Украине и в Сирии.

В перечне названы имена и личные данные людей, которые, как утверждают в ведомстве, действовали в качестве внештатных сотрудников Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. В списке, в частности, приведены имена восьми человек, которые, по данным украинских властей, погибли в результате авиаудара сил международной антитеррористической коалиции во главе с США, нанесенного 7 февраля в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

В июле и сентябре СБУ обнародовала персональные данные еще на 50 "вагнеровцев", погибших в ходе боевых действий 7 февраля, напомнили в СБУ. "Таким образом, подтвержденное число погибших и умерших от ран наемников Вагнера в результате боевого столкновения 07.02.2018 уже составляет 58 человек", – говорится в сообщении.

В сообщении ведомства отмечается, что почти все участники боевых действий в Сирии в 2014-2016 годах воевали на Донбассе, некоторые из них "активно способствовали российской аннексии Крыма", "направлялись российскими спецслужбами" на подконтрольную Киеву территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий. В частности, по данным СБУ, погибшего в Дейр-эз-Зоре Романа Оганесяна задерживали в июле 2014 года в Днепропетровской области и позже обменяли на украинских военнослужащих.

В СБУ отмечают, что в рядах ЧВК Вагнера воюют, помимо россиян, граждане Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана, Молдавии.

Силы международной антитеррористической коалиции 7 февраля нанесли авиаудары, как сообщалось, по позициям проправительственных войск Башара Асада в Сирии. Бывший "министр обороны" самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) утверждал, что в тот день погибли около 100 человек из ЧВК Вагнера, агентство Bloomberg писало о более чем 200 жертвах, экс-депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис приводил данные о 334 погибших российских наемниках.

Коалиция нанесла удар после попытки сирийских военных и групп их союзников занять территорию на восточном берегу реки Евфрат, которую контролировали "Сирийские демократические сил" (СДС) – поддерживаемый Вашингтоном альянс сил вооруженной оппозиции.

Сообщалось, что среди наступавших были российские наемники из частной военной компании Вагнера, названной по позывному своего руководителя, подполковника запаса Дмитрия Уткина.

Как писала газета "Коммерсант", россияне погибли при попытке местных крупных предпринимателей, связанных с Асадом, захватить месторождения нефти и газа, контролируемые курдами – союзниками США. Позже The Washington Post сообщила, что наступление было согласовано с Кремлем через российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного в СМИ как "личный повар Путина".

Издание The Bell сообщало, что связанная с Пригожиным компания "Евро Полис" незадолго до удара коалиции в Дейр-эз-Зоре заключила нефтяной контракт с Сирией. "Фонтанка" ранее писала о связях людей из службы безопасности Пригожина с ЧВК Вагнера, отмечая, что бизнесмен может быть спонсором этого формирования.

Российские власти опровергли сообщения о десятках погибших россиян. 15 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в результате авиаудара американской коалиции по группе военных, пересекших линию разграничения на реке Евфрат в сирийской провинции Дейр эз-Зор, погибли пятеро россиян. Она подчеркнула, что погибшие не были российскими военнослужащими, а материалы в СМИ о гибели военных РФ она назвала "классической дезинформацией".