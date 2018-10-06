Суббота, 6 октября 2018

На прошедших в субботу парламентских выборах в Латвии лидирует пророссийская партия “Согласие” во главе с мэром Риги Нилом Ушаковым. Как сообщает Delfi, эта партия набрала около 20 процентов голосов, ухудшив свой результат по сравнению с 2014 годом, когда за нее проголосовали 23 процента избирателей, в основном русскоязычных.

Популистские KPV LV (“Кому принадлежит государство?”) и “Новые консерваторы”, по предварительным данным, получают соответственно 14 и 13,6 процента голосов.

Проевропейская партия “Для развития/За!” набрала 12 процентов голосов. Партии нынешней правящей коалиции – Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и “Новое Единство” – вместе получили 27 процентов и потеряли парламентское большинство.

“Согласие” и KPV LV совместно получат 41 мандат из 100. Эксперты считают маловероятным формирование правящей коалиции с их участием. Среди правых партий существует консенсус по вопросу о недопустимости союза с “Согласием”, которое позиционируется как социал-демократическая партия и в прошлом году расторгло соглашение о сотрудничестве с “Единой Россией”.

За радикально промосковский “Русский союз Латвии” проголосовали чуть более 3 процентов избирателей, эта партия не проходит в парламент.

Явка снизилась на 4 пункта по сравнению с прошлыми парламентскими выборами и составила 54,5 процента.

В день выборов была взломана крупнейшая латвийская соцсеть draugiem.lv. При заходе на сайт играл российский гимн, появлялись фотографии с Владимиром Путиным и российской армией. Поверх фотографий была размещена надпись: “Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили – в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание – “Русский мир”.

Работа сайта вскоре была восстановлена. Как сообщает LSM.lv, соцсеть атаковали с IP-адресов азиатских стран.

Других серьезных инцидентов зафиксировано не было. Как отмечал Bloomberg, в преддверии выборов латвийские власти при поддержке союзников готовились к отражению машстабных кибератак, пропагандистских вбросов через крупнейшие соцсети и других попыток вмешательства со стороны России.