Суббота, 6 октября 2018

Соглашение о границе с Чечней пересмотрено не будет, заявляют власти Ингушетии. “Информации о планах парламента пересмотреть вопрос о соглашении у нас нет”, – цитирует РИА “Новости” Артема Перехриста, помощника главы республики Юнус-Бека Евкурова.

Вице-спикер Народного собрания Василий Светличный (“Единая Россия”) заявил ТАССу, что ему тоже не известно о планах пересмотреть итоги голосования, которое “было легитимным”. Закон о ратификации в пятницу был подписан Евкуровым несмотря на отрицательный отзыв Конституционного суда Ингушетии – в документе указано, что для изменения границ республики необходим референдум.

В субботу вечером депутат Сет-Салим Ахильгов заявил на митинге в Магасе, что ратификация договора о границе аннулирована, повторное голосование назначено на понедельник.

ТАСС пишет, что созвать внеочередное заседание Народного собрания может только совет депутатов в составе семи глав парламентских комитетов, которые должны сразу утвердить повестку.

Депутаты заявляют, что итоги голосования 4 октября были сфальсифицированы: в действительности за ратификацию соглашения о границе проголосовали пятеро депутатов из 25, а не 17, как сообщалось. Попытка организовать повторное голосование на следующий день сорвалась из-за отсутствия кворума.

С четверга у здания парламента проходит бессрочная круглосуточная акция протеста. Участники митинга требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки Евкурова. Его обвиняют в секретной передаче ингушских земель. Согласно договору Чечне отойдет часть Сунженского района площадью около 20 тысяч гектаров.

В субботу правительство республики согласовало акцию протеста на всю следующую неделю – до 15 октября. Однако чиновники напомнили, что по закону о митингах акции должны начинаться не ранее 7 часов утра и заканчиваться не позже 22 часов вечера.

В понедельник трое представителей протестующих пойдут на встречу с полпредом Владимира Путина в Северокавказском федеральном округе Александром Матовниковым. На этой же встрече, как утверждается, будет принято решение “о посылке делегации в Кремль, если в этом будет необходимость”.

Как сообщает находящийся в ингушской столице сотрудник Amnesty International Олег Козловский, в субботу число протестующих снова выросло до нескольких тысяч. На митинге выступил бывший глава ингушского МВД Ахмет Погоров. Он призвал Владимира Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова не “наращивать группировку” силовиков в Магасе, чтобы избежать эскалации. В городе, по словам Козловского, появились новые вооруженные силовики – предположительно грозненская бригада Росгвардии. Между тем “Кавказский узел” сообщал, что к месту митинга в Магасе стягиваются силовики и техника, а въезды на место, где проводится акция, блокируются. Демонстранты полагают, что власти готовятся к новым переговорам либо к силовому разгону митингующих.

Вечерняя молитва на площади. Видео Олега Козловского:

В столице Ингушетии по-прежнему отключена мобильная связь – люди пользуются точками WiFi. Власти потребовали от владельцев местных кафе закрыть свои заведения, чтобы демонстранты не могли пить чай. “Но еды у митингующих больше, чем надо”, – отмечается в телеграм-канале “Ингушетия_2018″. Местные жители подвозят протестующим еду – на площадь привезли прицеп, груженный мясом.

В четверг к демонстрантам попытался выйти Евкуров, однако его встретили криками негодования. Некоторые начали бросать в главу региона бутылки. Охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух из автоматов. В итоге чиновник удалился, так и не выступив перед собравшимися.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг пригрозил Ингушетии войной в случае отказа признать границу между республиками.