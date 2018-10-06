Суббота, 6 октября 2018

Британия может атаковать российские электросети в случае прямой военной агрессии Москвы против стран НАТО, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в службах безопасности. План кибератаки предусматривает масштабный блэкаут с “отключением света в Кремле”. Как отмечают источники издания, это единственная альтернатива применению ядерного оружия.

В качестве возможного сценария рассматривается захват Россией эстонских островов – в этом случае вступит в действие 5-я статья устава НАТО о коллективной обороне. Источники издания указывают, что российские “нерегулярные формирования” могут атаковать новый британский авианосец “Королева Елизавета” – в прошлом году представитель Минобороны Игорь Конашенков назвал его “удобной морской мишенью”. Кроме того, союзники по НАТО готовятся к возможному российскому военному вмешательству в Ливии – Москва может попытаться взять под контроль нефтяные ресурсы этой страны и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.

“Если они потопят наш авианосец торпедой с ядерной боеголовкой, каким будет наш ответ? Разве что потопить их подлодку или нанести ядерный удар по северу Камчатки, – цитирует газета высокопоставленного британского чиновника. – Поэтому так важны средства кибервойны – вы можете перейти в наступление и отключить свет в Москве, чтобы дать им понять, что они неправы”.

По сведениям издания, в британском правительстве проходят еженедельные секретные совещания по противодействию российской агрессии.

На этой неделе Нидерланды и другие западные союзники обвинили Россию в масштабных кибератаках по всему миру и раскрыли детали операции российской внешней разведки против Организации по запрещению химоружия и Всемирного антидопингового агентства.

Несмотря на этот провал ГРУ, российскую опасность нельзя недооценивать, заявил в воскресенье экс-глава Ми-6 Ричард Дирлав. “Это жестокая страна, они убивают друг друга для решения политических проблем”, – сказал он в интервью Sky News.

В эти выходные Британия проводит крупнейшие за последнее время военные учения в Омане. Отрабатывается противодействие как регулярным российским войскам, так и “гибридным” силам, которые были использованы при захвате Крыма. В учениях задействованы 5500 военнослужащих, 200 бронемашин, шесть кораблей и восемь боевых самолетов. В ходе учений условный противник использует российские танки Т-72. Общая стоимость учений составляет около 100 миллионов фунтов стерлингов.