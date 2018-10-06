Суббота, 6 октября 2018

Фото Давида Френкеля

В Петербурге задержаны четверо участников акции, приуроченной ко дню рождения Владимира Путина. Как сообщает журналист “Медиазоны” Давид Френкель, активисты вышли на улицу Восстания с баннером “Долгих лет тюрьмы” и зажгли файер. Они скандировали: “Каравай, каравай, до суда не умирай! Долгих лет в тюрьме Гааги”.

Судя по фото и видео, участников было шестеро. По последней информации, в связи с акцией задержано как минимум 11 человек.

Координатор движения “Весна” Маша Лахина передает, что задержаны Владислав Иванчо, Светлана Уткина, Андрей Граф и Иван Рубцов. Их доставили в 78-й отдел полиции.

Между тем в Москве у здания администрации президента задержаны трое участников акции “Поздравление Путину”. Как сообщается в твиттере Cannibalica, это активисты движения “Весна” Полина Сизова, Валерий Вохмин и Владислав (фамилия не приводится). Задержанных держат в автозаке. Полицейские требуют стереть фотографии, сделанные на акции.

Как уточняет ОВД-Инфо, активисты изготовили из фанеры карту России и наклеили на нее “всякие факты” – например, “1 миллион героиновых наркоманов”.

Фото: @Cannibalica

В Казани задержали троих активистов, которые пытались развернуть баннер “С днем рождения, лжец и вор”. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на координатора правозащиты “Открытой России” Алексея Прянишникова. Он предоставил фото растяжки.

В прошлом году в день рождения Путина по призыву Алексея Навального по всей стране прошли массовые протестные акции.