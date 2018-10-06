Суббота, 6 октября 2018

Служба безопасности Украины опубликовала имена 206 боевиков российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

По данным СБУ, 58 человек из этого списка погибли в результате авиаудара США, нанесенного в феврале в районе сирийского города Дейр-эз-Зор. Помимо 50 имен, обнародованных ведомством ранее, опубликованы личные данные еще 8 погибших наемников.

По информации СБУ, все 206 человек из списка участвовали в операциях в Сирии как внештатные сотрудники Главного управления Генштаба ВС РФ. Общие потери российских наемников на Украине и в Сирии превысили 600 человек, говорится в сообщении.

Почти все вагнеровцы, погибшие в 2014-16 годах, принимали участие в боевых действиях в Донбассе в составе российских террористических формирований, говорится в сообщении. Некоторые из них участвовали в аннексии Крыма или “направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий”. В последнем случае речь идет о Романе Оганесяне, которого задержали на Украине в 2014 году и обменяли на украинских заложников.

Год назад СБУ заявила, что ей удалось установить личности 1570 вагнеровцев, воевавших в Донбассе. По данным СБУ, всего в ЧВК состояли на тот момент более 5 тысяч наемников.

По версии СБУ, именно боевики Вагнера сбили украинский военно-транспортный самолет ИЛ-76 в июне 2014 года. Кроме того, вагнеровцы участвовали в штурмах аэропорта Луганска, Дебальцево и других украинских населенных пунктов.

ЧВК Вагнера финансирует одна из компаний, связанных с петербургским олигархом Евгением Пригожиным.