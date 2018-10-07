Воскресенье, 7 октября 2018

В болгарском городе Русе жестоко убита административный директор и ведущая регионального телеканала TVN Виктория Маринова. Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на телеканал Nova.

Тело 30-летней журналистки обнаружили 6 октября в зеленой зоне у Дуная. Неподалеку была припаркована машина Мариновой.

Причиной гибели стали удар в голову и удушение. По словам местных криминалистов, такого жестокого убийства в городе они не припомнят.

Как позже передало “Радіо Свобода” со ссылкой на министра внутренних дел Болгарии Младена Маринова (однофамилец покойной), перед смертью журналистку изнасиловали.

Тем не менее одним из возможных мотивов преступления называют профессиональную деятельность Мариновой. Последней темой, над которой работала журналистка, был так называемый GPGate – скандал вокруг хищения фондов Евросоюза. Речь, в частности, о финансируемых ЕС инфраструктурных проектах стоимостью сотни миллионов левов, на которых зарабатывали консалтинговые фирмы. Одна из этих фирм – GP Group; изучение ее документации позволило установить, каким образом расхищаются средства Евросоюза.

В расследовании не исключалось, что к махинациям может быть причастно высшее руководство страны, включая премьер-министра Бойко Борисова. Также упоминалось имя Валентина Златева – представителя “Лукойла” в Болгарии.

TVN Мариновой был единственным болгарским телеканалом, освещавшим скандал. Второе национальное СМИ, которое вело расследование, – сайт “Биволъ”. Кроме того, скандалом занимался румынский проект RISE.

Расследование о мошенничестве со средствами ЕС в Болгарии и Румынии финансирует сам Евросоюз. Результаты предполагалось представить в Европейское бюро борьбы с мошенничеством (OLAF).

Сам премьер Борисов в воскресенье упомянул убийство Мариновой на плановом совещании с руководителями силовых ведомств, пообещав, что преступление будет раскрыто.

Гибель Мариновой – третье за два года убийство журналиста-расследователя в ЕС. В октябре 2017-го на Мальте была взорвана в машине Дафне Каруана Галиция, работавшая с документами “панамского досье”. В феврале нынешнего года в Словакии были застрелены журналист Ян Куцьяк и его подруга. Гибель Куцьяка стала первым в новейшей истории страны убийством журналиста. Она повлекла массовые протесты и отставку правительства.