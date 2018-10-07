Воскресенье, 7 октября 2018

Президент Интерпола Мэн Хунвэй, об исчезновении которого стало известно на днях, арестован по подозрению в преступной деятельности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на появившееся вечером в воскресенье заявление Государственной надзорной комиссии Китая – структуры, ведущей борьбу с коррупцией.

В понедельник, пишет South China Morning Post, Министерство общественной безопасности Китая, пост замглавы которого Мэн совмещал с должностью президента Интерпола, уточнила, что чиновнику вменяется взяточничество.

Между тем на сайте международной полицейской организации появилась 7 октября появилась информация, что Мэн подал в отставку. И.о. главы Интерпола стал первый вице-президент Ким Чон Ян из Южной Кореи. Выборы нового президента состоятся на очередной сессии генассамблеи организации, которая пройдет 18-21 ноября в Дубае.

Об исчезновении Мэна стало известно в пятницу. Жена чиновника подала в полицию Лиона, где расположена штаб-квартира Интерпола, заявление, в котором указала, что муж в конце сентября отправился на родину в Китай и с тех пор не выходит на связь. Полиция открыла дело.

Мэну 64 года. На пост замминистра общественной безопасности Китая он был назначен в 2004 году. В 2013-2017-м одновременно занимал пост замдиректора Государственного морского управления – директором береговой охраны. Президентом Интерпола стал в ноябре 2016 года.

Правозащитные организации после избрания Мэна высказывали опасение, что пост президента Интерпола чиновник будет использовать для задержания и возвращения в Китай эмигрировавших диссидентов.