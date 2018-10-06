Суббота, 6 октября 2018

Саудовский журналист-политэмигрант Джамаль Хашкаджи убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, полагают турецкие власти. Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, согласно результатам турецкого расследования, убийство Хашкаджи было спланировано, его тело вынесли с территории консульства. Каким способом было совершено убийство, источники не уточняют.

Журналист пропал 2 октября. В 13 часов он зашел в консульство, чтобы получить документ о разводе – Хашкаджи собирался жениться на гражданке Турции. Невеста ждала его снаружи.

По данным турецкой полиции, накануне исчезновения журналиста в Стамбул на двух самолетах прибыла делегация из 15 саудовцев, в том числе официальных лиц. Они заходили в консульство 2 октября, а позже покинули страну. Их личности пока не установлены.

Саудовские власти категорически отвергают обвинение в убийстве: по их утверждению, Хашкаджи в тот же день самостоятельно покинул территорию консульства. Сообщается, что саудовские власти подключились к расследованию в Стамбуле.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что турецких следователей вопреки дипломатическим обычаям допустят в помещение консульства. Генконсул провел корреспондента Reuters по помещениям дипмиссии. По его словам, здание оборудовано камерами наблюдения, однако запись не ведется.

Хашкаджи – один из самых известных саудовских диссидентов. С прошлого года он живет в Вашингтоне и выступает как публицист в американской прессе, жестко критикуя саудовский режим. “Я оставил свой дом, семью и работу, и я возвышаю свой голос. Поступить иначе означало бы предать тех, кто томится в тюрьмах. Я имею возможность говорить – в отличие от многих”, – писал он в сентябре прошлого года.