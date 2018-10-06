Суббота, 6 октября 2018

Баннер на стене омской ИК-6. Фото: vk.com/inci55

Омское управление ФСИН отчиталось о подавлении беспорядков в колонии строгого режима №6, куда утром в воскресенье был введен спецназ. По данным источника “МБХ-Медиа”, ночью группа осужденных избила “активистов”, сотрудничающих с администрацией. “После этого вся колония села на голодовку”, – рассказал источник.

По версии ФСИН, в субботу вечером в колонии завязалась массовая драка, когда “группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к неповиновениям положительно настроенных осужденных”. Первоначально на сайте областного УФСИН сообщалось, что ситуацию удалось урегулировать силами администрации колонии. Однако позже в управлении сообщили, что зэки “продолжили выдвигать незаконные требования, а именно: просили предоставить им в пользование сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания”. В связи с этим “руководством оперативного штаба было принято решение ввести на территорию учреждения сводный отряд”.

Утверждается, что зачинщиков волнений удалось изолировать без применения оружия и спецсредств. “Конвоирование осужденных производилось путем применения специального приема “загиб руки за спину”. Весь ход спецоперации зафиксирован средствами видеофиксации. Отрицательно настроенные осужденные сопротивления не оказывали”, – говорится в новом сообщении омского УФСИН.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 (дезорганизация деятельности исправительного учреждения группой либо с применением опасного насилия), сообщает омский главк СКР. Эта статья предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы. Утверждается, что группа осужденных нанесла телесные повреждения другим осужденным. В ходе волнений пострадали более 20 заключенных, заявила Интерфаксу представитель главка Лариса Болдинова.

По данным NGS55, зэки взбунтовались против издевательств. Инициаторы протеста потребовали, чтобы все зэки перестали подчиняться требованиям администрации и работать. В драке участвовали несколько десятков человек из трех отрядов. Всего бунтовали около 200 зэков.

Как сообщал этот омский сайт со ссылкой на очевидцев, на территорию колонии заехали несколько грузовиков с ОМОНом. С утра в воскресенье прилегающая территория оцеплена, дороги перекрыты. В оцепление стянута большая часть личного состава омской полиции, сказал изданию источник в областном главке МВД.

ВК-паблик “Инцидент Омск” опубликовал фото стены колонии с баннером “Спасите”. Из окон другого здания на территории колонии вывесили простыню с красной надписью “Помогите”. Через некоторое время ее затянули обратно.

“Зэки закрылись в бараках и говорят, что если их начнут штурмовать, то они все вскроются. Сидельцы началии бунтовать из-за того, что с ними плохо обращаются, избивают и унижают. Таким образом они хотят привлечь внимание властей. Хотят, чтоб началась жесткая проверка руководства колонии”, – рассказал NGS55 источник в МВД.

После начала спецоперации часть заключенных вывезли из колонии в отдел полиции №9 на улице Пушкина, передавал Om1.ru со ссылкой на очевидца. “Регулярно подъезжают машины, людей выводят”, – сказал он. Были задержаны несколько человек из числа родственников, собравшихся у колонии.

В ИК-6 отбывают наказание осужденные в первый раз по тяжелым статьям.

В сентябре были опубликованы свидетельства о пытках в нескольких исправительных учреждениях Омской области. Бывший заключенный ИК-7 особого режима рассказал, как его пытали током и на сутки подвешивали наручниками к решеткам. Телеканал “Дождь” опубликовал кадры, на которых зэков заставляют танцевать друг с другом голыми. Позже появилась информация о пытках в ЛИУ-10.