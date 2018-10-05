Пятница, 5 октября 2018

Каталонская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет, сообщают испанские издания El Espanol, El País, El Mundo. Она умерла утром в субботу, 6 октября, в больнице Сан-Пау в Барселоне.

В середине сентября Кабалье была госпитализирована из-за проблем с желчным пузырем. Прощание с певицей пройдет в воскресенье. Похороны Кабалье состоятся в понедельник.

Монсеррат Кабалье (полное имя Мария де Монсеррат Вивиана Консепсьон Кабалье и Фольк) родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне, получив имя в честь местной священной горы, где находится монастырь Святой Марии Монсеррат.

Голос Кабалье считается одним из величайших сопрано 20 века. Она известна техникой виртуозного пения бельканто и исполнением ролей в классических итальянских операх Джоаккино Россини, Винченцо Беллини и Гаэтано Доницетти.

Кабалье начала выступать в европейских оперных театрах в 1950-х годах, а мировая известность пришла к ней в 1965 году, когда в связи с болезнью американской оперной звезды Мэрилин Хорн Кабалье заменила ее в опере Доницетти "Лукреция Борджиа" на сцене нью-йоркского Карнеги-холла. После этого выступления Кабалье заслужила 20-минутные овации.

За свою карьеру дива исполнила почти 90 ролей и около 800 камерных произведений. Кабалье называли "сеньорой сопрано" и "великой примадонной". Певица работала с выдающимися оркестрами и дирижерами современности – Леонардом Бернстайном, Гербертом фон Караяном, Джеймсом Ливайном, Георгом Шолти.

Выступала с прославленными тенорами Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, а также способствовала карьере Хосе Каррераса, который впоследствии стал одним из ее любимых партнеров по сцене.

Кабалье снискала славу и среди исполнителей рок-музыки. Дива дружила с лидером группы Queen Фредди Меркьюри, выпустив с ним в 1988 году совместный альбом Barcelona. Его заглавная песня стала гимном летних Олимпийских игр в Барселоне 1992 года и мировым хитом. В 1997 году певица выпустила диск "Friends for Life" с произведениями рок- и поп-музыки.

Певица неоднократно посещала Россию, последний ее концерт в Москве состоялся в июне 2018 года в рамках турне, приуроченного к ее 85-летию.

В июне 2010 года во время концерта Кабалье упала и серьезно повредила левое колено, после чего долгое время находилась на лечении. В 2012 году певица во время российских гастролей перенесла микроинсульт и повредила плечо.

Кабалье занималась благотворительностью. Весь сбор от концерта в Париже, посвященного ее 60-летию, певица передала Всемирному фонду исследования СПИДа, напоминает ТАСС. В ноябре 2000 года в рамках международной программы "Звезды мира – детям" она выступила в Москве с концертом, средства от которого пошли на помощь одаренным детям-инвалидам.

Кабалье награждена орденами и медалями различных стран, среди которых испанский орден Изабеллы Католической, французский орден Искусств и литературы, российский орден Дружбы. Отмечена несколькими премиями "Грэмми", в том числе за лучшее вокальное соло.

Не обходилось в карьере дивы и без скандалов. В 2013 году она стала персоной нон грата в Азербайджане из-за посещения Нагорного Карабаха, который в Баку считают азербайджанской территорией, оккупированной Арменией.

В 2015 году суд Барселоны приговорил Кабалье к шести месяцам лишения свободы условно и выплате штрафа в размере 255 тысяч евро по обвинению в мошенничестве в связи с сокрытием доходов и финансовыми манипуляциями. Речь шла о 500 тысячах евро дохода, которые Кабалье скрыла, имитируя свое проживание в Андорре. Певица признала себя виновной.