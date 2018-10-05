Пятница, 5 октября 2018

Волкер требует от России прекратить огонь и вывести боевиков из Донбасса

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в очередной раз потребовал от России способствовать соблюдению Минских договорённостей. Об этом он написал в Twitter.

«Украина неизменно выполняет свою часть обязательств по Минским соглашениям, а теперь Россия должна выполнить свою – подлинное прекращение огня, вывод иностранных боевиков/военной техники, устранение незаконных вооруженных формирований, обмен пленными», – говорится в сообщении.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявлял о том, что российские власти официально должны признать свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, иначе продвигаться в Минских соглашениях будет невозможно.