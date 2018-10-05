Пятница, 5 октября 2018

Главреда калининградского сайта не пустили в Латвию для освещения выборов в Сейм

Калининградского журналиста, главного редактора сайта NewsBalt Андрея Выползова не пустили в Латвию

Калининградского журналиста, главного редактора сайта NewsBalt Андрея Выползова не пустили в Латвию, "завернув" в аэропорту столицы бывшей советской прибалтийской республики.

"В пятницу прилетел в Ригу из Калининграда по личным делам и для освещения выборов в Сейм, цитирует его "Интерфакс". – Но в аэропорту пограничники задержали на несколько часов, а потом показали документ МВД, в котором говорилось, что я занесен в черные списки граждан, которым запрещается въезд в страну до 2019 года".

Причем документ оказался датирован 2014 годом, но Выползов уверен, что его оформили задним числом. Журналист не сомневается, что запрет на въезд в Латвию связан с его профессиональной деятельностью, поскольку портал NewsBalt много пишет о проблемах Прибалтики, в том числе Латвии.

"В итоге, мне пришлось лететь в Москву, так как обратный рейс в Калининград пришлось бы ждать целые сутки", – резюмировал Выползов.

Это далеко не первый подобный случай с российскими журналистами в Латвии. Так, в самом начале этого года полицейские в Риге задержали сотрудника телеканала ТВЦ Анатолия Курлаева, заявив, что у него "пожизненный запрет на въезд в Латвию", который действителен с 2015 года. В итоге журналиста депортировали из страны.

В октябре 2016 года в Юрмале местные правоохранители задержали и выдворили из страны шеф-продюсера МИА "Россия сегодня" Эллу Таранову. Выяснилось, что Таранова, приехавшая на конференцию "Балтийский форум", с 2014 года находится в списке нежелательных лиц Министерства внутренних дел Латвии.

В марте того же года из Латвии в РФ был выслан британский стрингер Грэм Филлипс, сотрудничающий с российскими телеканалами RT и "Звезда" и задержанный во время ежегодного шествия памяти латышских легионеров (Waffen SS). Он также оказался в латвийском черном списке.