Пятница, 5 октября 2018

В Петербурге у спецприемника задержали более 10 человек, встречавших освободившуюся после 20-суточного ареста активистку “Бессрочного протеста” Шанхаз Шитик. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

Встречать Шитик пришли более 20 человек, в том числе другие участники “Бессрочного протеста”. Около 23:00 она вышла из спецприемника. Активисты пели песню Михаила Новицкого “Выйти на площадь”, но к 23 часам прекратили это делать.

К оппозиционерам подошли полицейские и потребовали “выдать текст песни”, который был написан на листке бумаги. Когда активисты отказались это сделать, начались задержания. Они проводились оперативниками ЦПЭ и инспекторами по охране общественного порядка УМВД по Центральному району Петербурга – в облаве участвовали более 40 полицейских, было привлечено 9 машин полиции. Командовали задержаниями начальник отдела охраны общественного порядка УМВД по Центральному району полковник полиции Дмитрий Оболин и его подчиненный, старший инспектор того же отдела старший лейтенант Руслан Сентемов. Задержания проводились под предлогом “установления личности”.

Двоих задержанных – Степана Паршина и Романа Самойлова – схватили уже после облавы. Об участнике “Бессрочного протеста” Самойлове известно, что он был схвачен, когда пришел к отделу полиции № 78, чтобы узнать судьбу других задержанных. Самойлова задержали, после того как полицейские без объяснения причин попросили его предъявить документы. Когда он уже собирался достать паспорт, его завели в отдел.

Всего известно об 11 задержанных – пятерых из них доставили в отдел полиции № 78, шестерых – в отдел полиции № 28. На некоторых из них стали оформлять протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичной акции), предусматривающей штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. Другим вменили часть 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законным требованиям полицейского) – им грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Кого впоследствии отпустили, а кого оставили на ночь – неясно; оставлять в полиции на 48 часов можно лишь тех, кому грозит административный арест, то есть вменена статья 19.3 КоАП

В пятницу в Петербурге в Смольном соборе задержали троих членов “Открытой России” – Павла Чупрунова, Андрея Никитина, Александра Федосеева и Александру Бруссер. На всех кроме Бруссер (ее отпустили без протокола) составили протоколы по части 1 статьи 19.3 КоАП и оставили на ночь в отделе полиции. Как уточняет ОВД-Инфо, в протоколе Чупрунова написано, что трое задержанных были “в масках Путина”, тогда как на самом деле такая маска была только у Чупрунова в рюкзаке. По словам активиста, эту маску “надевать никто не планировал”. У Чупрунова также изъяли настольную игру “РоссияБезПутина?”.

В субботу Дзержинский райсуд Петербурга назначил по тысяче рублей штрафа Никитину и Федосееву. По Чупрунову судья не смогла принять решение, так как он – член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и для его преследования необходимо разрешение прокурора. Чупрунова вернули в полицию.

Шитик отбыла административный арест, назначенный ей за акцию против пенсионной реформы “Путин погоняет пенсионеров”, проведенную 7 сентября: Шитик и еще несколько человек тогда прошлись по Невскому проспекту, будучи привязанными к тележке из супермаркета, в которой сидел человек в маске Владимира Путина с голым торсом и хлыстом.

Активистку попытались задержать 16 сентября на митинге обманутых дольщиков, в котором участвовали и противники пенсионной реформы, но тогда толпа отбила Шитик у силовиков. Ее увезли в больницу, откуда на другой день ее и увезли в отдел полиции № 78, где она и провела ночь. 18 сентября судья Дзержинского райсуда Петербурга Лариса Бражникова отправила Шитик под арест.