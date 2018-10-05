Пятница, 5 октября 2018

Экстрадированный из Украины в Россию предполагаемый участник АТО ингуш Тимур Тумгоев был избит на этапе и частично потерял память. Об этом сообщает “Кавказ.Реалии” со ссылкой на неназванного сотрудника чеченской эмигрантской благотворительной организации Vayfond (Швеция) – он узнал об этом от родственников Тумгоева.

По словам источника, один из близких Тумгоева разговаривал с ним по телефону, когда тот находился в СИЗО-2 в Пятигорске Ставропольского края перед отправкой во Владикавказ. “Его увезли, сказали, что этап на Владикавказ. Тимура избили, он даже потерял частично память. Он очень просил не забывать про него и помочь, как только это возможно”, – сказал сотрудник Vayfond.

Тумгоев – уроженец Владикавказа. Можно предположить, что столица Северной Осетии – конечная точка его этапирования и там и будет проходить следствие по его делу, которым в таком случае займется республиканское УФСБ.

Еще 2 октября об избиении Тумгоева сообщила депутат Верховной рады Украины Оксана Корчинская, жена лидера националистической организации “Братство” Дмитрия Корчинского. Она рассказала, что добровольцы воюющего в Донбассе на стороне Украины чеченского добровольческого батальона имени Шейха Мансура связывались с родственниками Тумгоева и узнали от них, что политзек в “чрезвычайно тяжелом” состоянии. “Родственники сказали, что Тимур находится где-то в карцере с отбитой почкой и селезенкой”, – пояснила Корчинская. Его нынешнее местонахождение она не уточнила. В карцер арестантов водворяют на срок до 15 суток за какие-либо взыскания.

“Кто-то из осужденных, находящихся рядом в карцере, вышел и сообщил, что он (Тумгоев. – Ред.) в тяжелом состоянии. То есть мы не знаем, выживет ли он, и это вряд ли”, – добавила Корчинская.

Когда именно политзека избили, ни Корчинская, ни сотрудник Vayfond не уточняют. Неясно также, кто именно его побил – тюремщики, сотрудники ФСБ или другие арестанты.

23 сентября “Кавказ.Реалии” сообщили, что Тумгоев с 12 сентября находится в белгородском СИЗО-1. Политзек оказался в Белгородской области, поскольку при экстрадиции арестантов передают на границе – он был задержан в областном центре соседней Харьковщины.

31-летний этнический ингуш Тумгоев был передан украинскими силовиками российским 12 сентября. Ему инкриминируются часть 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании; от 8 до 15 лет колонии), статья 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности; от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы), части 2 статьи 205.5 УК (участие в террористической организации; от 10 до 20 лет).

По версии ФСБ, Тумгоев воевал в Сирии за “Исламское государство”. Сам он уверял, что жил с женой в Турции и не выезжал оттуда в Сирию. Между тем генпрокурор Украины Юрий Луценко и его зам Евгений Енин, разрешивший передачу Тумгоева российской стороне, после экстрадиции Тумгоева утверждали, что он якобы сам признавал факт участия в сирийском конфликте на стороне ИГ.

Поручение о передаче Тумгоева российской стороне Енин подписал еще 2 августа. На 12-е число у Тумгоева был назначен суд по продлению меры пресечения в виде личного обязательства. По дороге на слушания его уже дважды задерживали – в Киеве и по приезде в Харьков, за просроченную справку просителя убежища.

По неподтвержденной информации, Тумгоев воевал в Донбассе в чеченском добровольческом батальоне имени Шейха Мансура, который участвует в российско-украинском конфликте совместно с 8-м батальоном Украинской добровольческой армии “Аррата”. Об участии Тумгоева в боевых действиях заявляли командир 8-го батальона УДА Андрей Гергерт и командир батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский – по его словам, Тамгоев воевал в составе подразделения с ноября 2017 года. В Генпрокуратуре Украины отрицали факт участия россиянина в АТО.

После протестов украинская Генпрокуратура возбудила по факту экстрадиции Тумгоева дело по части 2 статьи 367 УК страны (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), предусматривающей от 2 до 5 лет колонии. “Если в результате расследования будет установлено, что Тумгоев защищал Украину на Донбассе, то тот, кто знал и скрыл этот факт при экстрадиционной проверке, должен быть наказан в рамках уголовного производства”, – заявил глава ведомства Луценко. Енина на время расследования обстоятельство выдачи Тумгоева отстранили от работы.

Депутат Верховной рады Игорь Луценко сообщал, что через два месяца после освобождения из СИЗО Тумгоева “забрали к себе” добровольцы чеченского батальона, после чего он пребывал в подразделении, в том числе и на боевых позициях, и раз в месяц ездил в Харьков отмечаться в полицию.

В украинских судах Тумгоева защищала Харьковская правозащитная группа. Экстрадировать Тумгоева запретил Комитет по правам человека ООН. Защита ингуша также просила Европейский суд по правам человека обязать украинские власти приостановить экстрадицию Тумгоева в соответствии с правилом 39 регламента суда (принятие срочных мер до рассмотрения жалобы по существу). Однако Страсбургский суд отказался вмешиваться в экстрадицию Тумгоева.

Тумгоев 17 июня 2016 года прилетел на Украину из Турции, после того как у него истек срок действия российского паспорта. Он утверждал, что бежал из России из-за преследования силовиков: мусульманина-салафита неоднократно задерживали и избивали сотрудники ЦПЭ, у него проводились обыски, а сотрудники ЦПЭ и ФСБ требовали от него стать информатором. Во время очередного обыска ему подкинули патроны, однако соседи отказались подписывать протокол. После обыска он выехал в Грузию, а оттуда в Турцию. Там он жил с женой – гражданкой этой страны. Тумгоев уверял, что не выезжал из Турции в Сирию.

Корчинский называл Тумгоева “участником северокавказского антимосковского подполья”. Между тем юрист ХПГ Алена Влащенко заявляла, что Тумгоев – “простой рабочий” и “нигде не связан был с оппозиционными движениями”.

По прилете на Украину в аэропорту Харькова Тумгоева задержали сотрудники СБУ, поскольку он разыскивался через Интерпол. Его отправили под экстрадиционный арест. В октябре 2016-го украинская Генпрокуратура удовлетворила запрос Генпрокуратуры России о выдаче Тумгоева. В марте 2017-го процесс экстрадиции приостановили, поскольку Тумгоев обратился к украинским властям с прошением об убежище. 20 июля 2017 года суд освободил Тумгоева из харьковского СИЗО под личное обязательство.

Государственная миграционная служба Украины отказала Тумгоеву в предоставлении убежища, в дальнейшем – в мае и июле 2018 года – это решение подтвердили Харьковский окружной административный суд и Харьковский апелляционный административный суд.