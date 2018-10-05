Пятница, 5 октября 2018

В Барселоне в возрасте 85 лет скончалась всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье, сообщает Би-Би-Си.

Кабалье умерла в субботу утром в больнице Сан-Пау в столице Каталонии. О том, что певица госпитализирована, стало известно еще в сентябре. Причина смерти не называется – об этом больницу попросила семья покойной.

Творческая карьера певицы продолжалась более 50 лет. Она исполнила почти 90 ролей и около 800 оперных произведений, выступая в том числе с такими известными оперными певцами, как Лучано Паваротти и Пласидо Доминго. Кабалье получила всемирное признание благодаря красоте голоса и драматическому прочтению ролей. Поклонники называли ее La Superba (Превосходная. – исп.).

В 1992 году Кабалье исполнила на открытии летних Олимпийских игр в каталонской столице песню “Barсelona” вместе с вокалистом группы Queen Фредди Меркьюри. Песня, впервые выпущенная в 1987 году, стала гимном Олимпиады в Барселоне.

Кабалье родилась 12 апреля 1933 года в Барселоне в простой семье. Уже в семь лет она проявила необычайные музыкальные способности, исполняя кантаты Баха, и в девятилетнем возрасте поступила в музыкальное училище при барселонском оперном театре “Лисео”.

После окончания училища Кабалье в 1953 году отправилась в Италию, где первоначально получала небольшие роли. 7 января 1962 года она дебютировала на сцене театра “Лисео” в опере Рихарда Штрауса “Арабелла”.

Певица получила всемирную известность, после того как выступила на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке в опере Гаэтано Доницетти “Лукреция Борджиа”.

В 1985 году Кабалье лечилась от доброкачественной опухоли мозга, в 90-е годы у нее возникли проблемы с сердцем.

В апреле нынешнего года Кабалье выступила на юбилейном концерте в Киеве.