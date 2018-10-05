Пятница, 5 октября 2018

В Латвии в день выборов в Сейм была взломана крупнейшая национальная соцсеть – draugiem.lv. Как сообщает Delfi.lv, при заходе на сайт показывалась российская пропаганда.

Сейчас работа сайта восстановлена. Ранее при попытке зайти в соцсеть играл российский гимн, появлялись фотографии с Владимиром Путиным и российской армией. Поверх фотографий была размещена надпись: “Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили – в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание – “Русский мир”.

Как сообщает LSM.lv, соцсеть атаковали с IP-адресов азиатских стран.

В субботу в Латвии проходят парламентские выборы. Согласно данным экзит-полла, проведенного Delfi совместно с Латвийским университетом, первое место занимает правая Новая консервативная пртия, набравшая 14,5 процента голосов, второе – либеральное объединение “Для развития/За!”, которое подержали 13 процентов опрошенных, третье – правое Национальное объединение, о поддержке которого заявили 13 процентов опрошенных, четвертое – пророссийская социал-демократическая партия “Согласие”, которую возглавляет мэр Риги, этнический русский Нил Ушаков – ее поддержали 12,5 процента опрошенных избирателей. 12,3 процента голосов набрала популистская партия KPV LV (аббревиатура; на латышском – “Кому принадлежит государство?”), 9,3 процента – Союз зеленых и крестьян, еще 8,3 процента – правоцентристское объединение “Новое единство”.

Между тем информагенство LETA со ссылкой на свой экзит-полл, напротив, сообщает о том, что лидирует “Согласие” (19,4 процента), за ним следуют “Для развития/За!” (13,4 процента), Национальное объединение (12,6 процента), НКП (12,4 процента), KPV LV (11,5 процента), СЗК (9,7 процента) и “Новое единство” (6,9 процента).

Оба опроса прогнозируют прохождение в Сейм только семи перечисленных партий – остальные не преодолевают пятипроцентный барьер.

Явка на выборах составила 52,37 процента – на избирательные участки пришли 810732 человека.

Латвийская Полиция безопасности получила в день выборов около 70 сообщений о нарушениях на избирательных участков, большинство из них не подтвердились. Взлом draugiem.lv стал самым серьезным инцидентом в субботу.

Если “Согласие” получит высокий результат на выборах, партия может впервые попасть в правящую коалицию. От вхождения в правительство с партией Ушакова отказывается СЗК, сейчас входящий в правящую коалицию с Нацобъединением и “Новым единством”.

На предыдущих парламентских выборах, прошедших в 2014 году, “Согласие” одержало победу, получив 24 из 100 мест в Сейме, однако осталось в оппозиции и не вошло в правительство.