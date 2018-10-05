Пятница, 5 октября 2018

В Магасе силовики по итогам переговоров в ночь на субботу пообещали не разгонять протестующих против договора о демаркации границы с Чечней. Об этом сообщается в телеграм-канале “Ингушетия 2018″.

Не разгонять митинг до понедельника пообещал глава делегации “федеральных представителей” – некий “генерал-лейтенант в ранге замминистра РФ” по фамилии Бачигин, командующий федеральными силовиками на месте акции. Среди действующих замов главы МВД нет ни одного с такой фамилией, ни один из них также не обладает званием генерал-лейтенанта полиции. В переговорах со стороны властей также участвовали глава ингушского МВД Дмитрий Кава, прокурор республики Хаджиумар Пугиев, начальник управления МЧС по Ингушетии Руслан Колоев и главный федеральный инспектор по Ингушетии Рашид Ошноков.

В субботу вечером правительство Ингушетии согласовало проведение митинга в Магасе с 8 по 15 октября. При этом в правительстве напомнили, что по закону о митингах акции должны начинаться не ранее 7 часов утра и заканчиваться не позже 22 часов вечера. Манифестация последние дни была бессрочнной – люди ночевали на площади.

Между тем депутат Сет-Салим Ахильгов вечером заявил на митинге, что результаты сфальсифицированного в четверг голосования по договору с Чечней отменены, а в понедельник Народное собрание Ингушетии рассмотрит этот вопрос заново. Между тем внеочередное заседание парламента в субботу снова сорвалось из-за отсутствие кворума – в связи с этим неясно, как был отменен уже подписанный главой республики Юнус-Беком Евкуровым закон.

Евкуров в субботу заявил, что на ингушских депутатов перед голосованием в четверг оказывали давление их родственники и поэтому они “вынуждены говорить, что они голосовали против или не голосовали за”. По словам Евкурова, парламентарии делают это, чтобы не пойти против своего тейпа.

В понедельник трое представителей протестующих пойдут на встречу с полпредом Владимира Путина в Северокавказском федеральном округе Александром Матовниковым. На этой же встрече, как утверждается, будет принято решение “о посылке делегации в Кремль, если в этом будет необходимость”.

Пугиев на переговорах заверил представителей протестующих, что “следственным органом начата работа” по факту фальсификации в четверг голосования в Народном собрании – соответствующую жалобу подал депутат-единорос Бейал Евлоев.

В Магасе в субботу продолжается бессрочный митинг. Акция по-прежнему проходит без инцидентов и задержаний. Как сообщает “Кавказский узел”, накануне на площади остались ночевать от 370 до 1000 человек.

Как сообщает находящийся в ингушской столице сотрудник Amnesty International Олег Козловский, в субботу количество протестующих снова выросло до нескольких тысяч. На митинге выступил бывший глава ингушского МВД Ахмет Погоров. Он призвал Владимира Путина и директора Росгвардии Виктора Золотова не “наращивать группировку” силовиков в Магасе, чтобы избежать эскалации. В городе, по словам Козловского, появились некие новые вооруженные силовики – предположительно грозненская бригада Росгвардии. Около места акции протестующие вывесили на недостроенном здании гигантские флаги Ингушетии и России.

Фото Олега Козловского

Между тем “Кавказский узел” сообщает, что к месту митинга в Магасе стягиваются силовики и техника, а въезды на место, где проводится акция, блокируются. Демонстранты полагают, что власти готовятся к новым переговорам либо к силовому разгону митингующих.

В столице Ингушетии по-прежнему отключена мобильная связь – люди пользуются точками WiFi. Власти потребовали от владельцев местных кафе закрыть свои заведения, чтобы демонстранты не могли пить чай. “Но еды у митингующих больше, чем надо”, – отмечается в телеграм-канале “Ингушетия_2018″. Местные жители подвозят протестующим еду – на площадь привезли прицеп, груженный мясом.

По информации из телеграм-канала, глава МВД по Ингушетии Кава собирается увольнять подчиненных из-за отказа ингушского ОМОНа разгонять митинг в Магасе.

Накануне Народное собрание не смогло собраться для переголосования по поводу демаркации границы. На заседание пришли только 8 депутатов из 25, тогда как для кворума необходимо присутствие 15 человек. Не приходить на заседание от парламентариев требовал Евкуров. После этого вечером протестующие приняли еще одну резолюцию с требованием отменить договор с Чечней и отправить в отставку Евкурова.

Акция протеста продолжается с четверга. Тогда к демонстрантам попытался выйти Евкуров, однако его встретили криками негодования. Некоторые начали бросать в главу региона бутылки. Охрана Евкурова открыла стрельбу в воздух из автоматов. В итоге чиновник удалился, так и не выступив перед собравшимися.

В Народном собрании в четверг были сфальсифицированы итоги голосования – было заявлено, что большинство депутатов поддержали ратификацию договора с Чечней, тогда как на самом деле большинство парламентариев, наоборот, выступили против него. Тем не менее в пятницу Евкуров подписал закон о ратификации соглашения.

Против закона выступил Конституционный суд Ингушетии – в отзыве на документ суд указал, что для изменения границ республики необходим референдум.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг пригрозил Ингушетии войной в случае отказа признать границу между республиками.