Суббота, 6 октября 2018

В субботу Сенат США 50 голосами против 48 утвердил Бретта Кавано в должности члена Верховного суда, сообщает CNN. Его кандидатуру внес президент Дональд Трамп. Против 53-летнего Кавано были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах.

За Кавано отдали голоса все присутствовашие сенаторы-республиканцы и один демократ – сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин. Если бы за и против проголосовало равное количество сенаторов, исход голосования в пользу Кавано мог решить вице-президент Майк Пенс.

Во время голосования у Капитолия проходил протестный митинг. Несколько протестующих прорвались в зал заседаний и ненадолго прервали голосование.

Вокруг назначения Кавано развернулась острейшая борьба. Финальный итог голосования позволит Трампу окончательно укрепить консервативное влияние в высшей судебной инстанции страны. Кавано сменит умеренного республиканца Энтони Кеннеди, который был назначен в 1988 году и подал в отставку в июне этого года. В прошлом году в Верховный суд по представлению Трампа был назначен еще один судья-консерватор Нил Горсач. Теперь в Верховном суде, состоящем из девяти судей, будет пятеро консерваторов. Судьи назначаются пожизненно.

В сентябре профессор психологии Кристин Блэйзи Форд из Калифорнии обвинила Кавано в попытке изнасилования на вечеринке в 1982 году, когда оба учились в школе. Кавано отрицал эти обвинения. 27 сентября Форд и Кавано давали показания в юридическом комитете Сената. Финальное голосование по кандидатуре Кавано было отложено, чтобы ФБР успело провести расследование. Доказательств его вины обнаружить не удалось. Демократы заявили, что расследование было недобросовестным.

Помимо Форд обвинения против Кавано выдвинули еще две женщины.