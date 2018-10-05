Пятница, 5 октября 2018

Пилот вертолета, в котором разбился замгенпрокурора Саак Карапетян, перед авиакатастрофой был убит двумя выстрелами в спину из карабина. Об этом сообщает радиостанция “Говорит Москва” со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

В СКР отрицают, что на борту вертолета произошло убийство. Представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что на телах погибших при его крушении не было обнаружено огнестрельных ранений.

Между тем в качестве предварительной версии сообщалось, что летчик, 54-летний Станислав Михнов, не справился с управлением по причине сложных метеоусловий и воздушное судно в темноте зацепилось за деревья.

Вертолет с Карапетяном и еще одним пассажиром на борту разбился вечером 3 октября близ деревни Вонышево Солигаличского района на северо-западе Костромской области. Все, кто находился в вертолете, погибли, их тела сильно обгорели. Личности всех троих погибших были установлены.

В пятницу “Коммерсант” со ссылкой на источники, близкие к следствию по делу о крушении вертолета, сообщил, что Карапетян был в отпуске и летел на охоту; его сопровождал знакомый, “охотник и бывший сотрудник правоохранительных органов” Арэк Арутенян.

СКР по факту авиакатастрофы возбудил дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц), предусматривающей до 5 лет колонии.

В пресс-службе губернатора Костромской области заявляли, что полет выпонялся без официального разрешения. В Северо-Западном транспортном управлении СКР в свою очередь отмечали, что полет выполнялся по уведомительной заявке, поэтому точной информации о его маршруте нет.

Карапетян, погибший в 58-летнем возрасте, занимал пост зама генпрокурора с 2016 года. В четверг Интерфакс сообщил со ссылкой на “осведомленный источник”, что Карапетян курировал надзор над возбужденным в России уголовным делом о покушении на убийство дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлии. В 2006-2016 годах чиновник возглавлял главное управление международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры, которое занимается вопросами экстрадиции и международного розыска.