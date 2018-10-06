Суббота, 6 октября 2018

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала фотографию водительских прав полковника ГРУ Анатолия Чепиги – участника отравления бывшего коллеги по спецслужбе Сергея Скрипаля.

CIT получила фото от “анонимного источника”; в документ вклеена еще одна ранее не публиковавшаяся фотография полковника ГРУ. Это еще раз подтверждает существование Чепиги и то, что он и Руслан Боширов – одна и та же личность.

Водительское удостоверение выдано Чепиге в Хабаровске 6 мая 2009 года, оно действительно до 6 мая 2019 года.

2 октября Bellingcat и “Радио Свобода” сообщили об обнаружении еще одной фотографии Чепиги – она запечатлена на многочисленных фото стенда выпускников – Героев России в музее истории Дальневосточного общевойскового командного училища, которое окончил офицер. Фотографии были найдены на сайте ДВОКУ, сайте выпускников вуза и в “Одноклассниках”. Фото Чепиги, как и других выпускников на стенде, подписано.

В пятницу участник Bellingcat Арик Толер сообщил, что группе удалось установить личность второго агента ГРУ, участвовавшего в отравлении Скрипаля и его дочери Юлии, – он скрывался под псевдонимом Александр Петров. Толер пообещал опубликовать информацию о “Петрове” 9 октября.

The Insider и Bellingcat раскрыли личность Чепиги 26 сентября. До покушения на Скрипалей он начиная с 2016 года совершал вместе с “Петровым” множество поездок в разные европейские страны, в том числе в Швейцарию и Францию. В декабре 2014-го Чепига получил звание Героя России – по информации соавтора расследования об отравителях Скрипалей Сергея Канева, за участие в вывозе с Украины бывшего президента страны Виктора Януковича.